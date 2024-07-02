信驊員工薪資324萬 上櫃榜首
櫃買中心昨（1）日公布2023年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有七檔都是半導體業，股王信驊（5274）不但股價高居第一，員工薪資以324.8萬元奪冠，鈊象280.5萬元居次，力旺為 257.6萬元排名第三。
第四名至第十名依序為：原相250萬、九齊245.9萬、M31有241.9萬、凌陽創新233.6萬、昇佳電子220.4萬、中菲行219.4萬，以及是方204.2萬元。三檔非半導體業是文化創意業的鈊象、航運業中菲行、通信網路業者是方，其中是方、中菲行都是今年擠進前十名。
以總發放金額看，世界83億元居上櫃公司之冠，第二是群聯73.5億、第三是頎邦48億元，全都是半導體業。
2022年上櫃公司非擔任主管職務之全時員工平均薪資前十強為：信驊、杰力、力旺、九齊、鈊象、原相、亞信、M31、昇佳電子、凌陽創新。其中鈊象、原相、M31、凌陽創新、昇佳電子今年名次都有進步，不過也有二檔跌出前十名。
櫃買中心表示，「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」與6月揭示的「本國上櫃公司2023年度財務報告員工薪酬資訊」範圍及定義不同，是排除經理人及部分工時的員工。
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