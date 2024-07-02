上市平均薪資…聯發科375萬元稱冠 台積284萬排第7

臺灣證券交易所昨（1）日公布2023年上市公司非擔任主管職務的全時員工薪資，共有六家公司平均薪資超過300萬元，其中聯發科（2454）以375.4萬元蟬聯三年冠軍；護國神山台積電（2330）以284.2萬元排名第七，非科技公司則由愛山林居冠。

據統計，2023年上市公司非主管全時員工薪資排名，如以平均薪資排名來看，前十名依序為：聯發科375.4萬、聯詠371.2萬、愛山林365.9萬、聯德358.1萬、瑞昱314.9萬、創意313.4萬、台積電284.2萬、達發280.4萬、和泰車263萬、祥碩262.1萬元。

上市公司非擔任主管全時員工平均薪資前十強

前十名中，科技業拿下八席，其中七席為半導體業，僅聯德為電子零組件業；非科技業由不動產代銷業愛山林居冠，另一席為和泰車，兩家公司都非製造業，而是以銷售為主。進一步來看薪資增幅，以聯德從前一年的66.2萬元跳增至358.1萬元最多，一下暴增4.4倍。

2023年製造業上市櫃營收王為鴻海，去年非主管全時員工薪資為251.7萬元，較前一年253.8萬元略減。不過，鴻海表示，主因對伙食費認列標準變化，以及較多資深員工升遷、退休等因素，導致計算基礎差異所致，否則並未減少。

值得注意的是，若以薪資中位數來看，上市公司非主管全時員工薪資由聯德以374.9萬元擠下聯發科，拿下冠軍，不過，聯發科、聯詠也都有300萬元以上，各為309..4萬元、302.8萬元，愛山林、創意各以281.7萬元、259.8萬元分居第四、第五。

證交所表示，這項統計定義的「擔任主管職務」是指公司經理人。

依據主管機關函令規定「經理人」的適用範圍，包括總經理、副總經理、協理等及與三者相當等級者，以及財務部門、會計部門主管、其他有公司管理事務及簽名權利的人。

對比證交所先前公布的上市公司2023年度平均員工薪酬統計，由愛山林以552.6萬元居冠，聯德以522.5萬元位居亞軍，季軍由百貨業三商以494.9萬元拿下；IC設計大廠聯發科、聯詠平均員工薪資分別為384.5萬元、378.4萬元，台積電273.7萬元。

但證交所提醒，這項統計與非主管全時員工薪資統計基礎不同，兩者不適合比較，因非主管全時員工薪資統計除剔除主管外，也剔除兼職、不定期員工。