外資買新興亞股 南韓買超多、台股漲最凶

今年以來，外資對新興亞股只買超三個市場，即南韓的171.3億美元、台股的43.8億美元、印度的1.6億美元；賣超則以泰國的32.3億美元最重，再來是越南的20.7億美元。今年以來，新興亞股仍以台股漲28.6%最強，再來是越南的11%，但泰國跌8.1%最弱。

外資上周大買印度，推升股市大漲2.4%，今年來的資金流向也由負翻正。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟仍持續強勁增長，通貨膨脹也穩定受控，給予印度央行政策彈性空間。此外，總理莫迪宣誓就任，展開第三任任期，內閣人選也已確定，都有利於持續推動政策目標，對外國機構投資者是積極信號，將有助於市場穩定及增長。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，在人工智慧（AI）題材驅動下，台股上半年表現在全球市場名列前茅，漲幅僅次於費城半導體指數。短線來看，台股成交量能無法擴大，預料大盤將維持區間整理，但因為指數維持23,000點之上，若持續上揚的月線沒有失守，台股適度整理後仍有機會再攻。

安聯投信台股團隊指出，市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局。但相關題材相繼反映，短線累積一定漲幅，在市場等待下一季財報與法說展望訊息前，重要權值股及AI主題料將維持區間整理。在資金輪動下，中小型股有望比較活絡。

越南股市上周大跌2.9%，但今年來漲幅仍稱霸東南亞股市。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越股最近較震盪，且越盾也有貶值壓力，第2季最後交易日承受獲利了結賣壓。但市場持續看好下半年經濟復甦題材，可望拉動指數重回上行區間，後續可留意經濟數據、匯率走向等。