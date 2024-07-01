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大摩「台灣之旅」七大結論曝 看好台積電等五台廠：各擁利基

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券近日舉行「台灣之旅」行程，集團旗下包括美、英、日等重量級分析師紛紛齊聚台灣，並歸納七大結論，看好台積電、京元電子、信驊、聯發科、祥碩等前景。圖／美聯社
摩根士丹利證券近日舉行「台灣之旅」行程，集團旗下包括美、英、日等重量級分析師紛紛齊聚台灣，並歸納七大結論，看好台積電、京元電子、信驊、聯發科、祥碩等前景。圖／美聯社

摩根士丹利證券近日舉行「台灣之旅」行程，集團旗下包括美、英、日等重量級分析師紛紛齊聚台灣，並歸納七大結論，看好台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、聯發科（2454）、祥碩（5269）等前景，認為這五大台廠各擁利基，因此均給予「優於大盤」評級。

這七大結論為：一、強化大摩輝達（NVIDIA）前景的正面看法；二、強化對超微（AMD）人工智慧（AI）業績上升有限的判斷；三、高頻寬記憶體（HBM）持續發展；四、HBM以外的記憶體銷量依然疲弱，但價格表現良好；五、對安謀架構WoA的看法莫衷一是；六、AI供應鏈的衝擊令人玩味；七、AI以外的整體市場表現平平，對碳化矽（SiC）看法保守，主要是來自於陸廠的價格競爭。

大摩指出，市場對於輝達的需求仍然強勁，對H100的需求仍令人驚訝，H200需求的能見度持續提高，Blackwell的需求則持續到明年年中。整體來看，供應鏈可以說是表現不一。不過，大摩認為，在產品過渡階段，這是相當合理的現象。

大摩預期，在未來三到四季，輝達主要產品每季的能見度將逐季提高。從輝達發布財報以來，市值增加近1兆美元，因此至少已反映了一部分前景。不過，大摩仍認為，輝達前景仍然很好。

大摩整體看多輝達前景，對主要台廠繪圖處理器（GPU）供應鏈也重申「優於大盤」的觀點，包括主要代工廠台積電、Blackwell晶片測試供應商京元電子、遠端伺服器管理晶片（BMC）廠信驊（因為GB200中包含更多BMC）。

另外，鑒於輝達在WoA AI個人電腦（PC）晶片的長期潛力，大摩重申對於聯發科「優於大盤」的評級。不過，WoA是否能解決及修復所有軟體相容問題（如果有相關問題的話），應該是值得關注的關鍵。大摩也維持祥碩「優於大盤」的評級不變，因為超微PC在AI DT PC上的市占率可能擴大。

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