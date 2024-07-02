就市論勢／光通訊、散熱、電源 看俏

經濟日報／ 陳郁翔（新光台灣富貴基金經理人）

盤勢分析

上半年台股表現強勢，即使大盤每逢拉回，指數都在10日線或月線附近整理後再繼續上攻。觀察上周台股表現，雖然外資、投信法人進出不多，大盤成交量也較前一周下滑約13%，大盤指數表現持平，顯示目前台股頗具抗跌韌性。

預估從本周開始，上市櫃企業將陸續公布6月營收，預估各家企業表現不差，同時第2季新台幣較美元貶值約1.5%，上市櫃企業匯兌收益有望挹注第2季企業財報表現，預期8月企業季報陸續公布，將提供台股第3季行情具基本面支撐。

接下來7月台股重頭戲，首先聚焦7月中旬台積電法說會召開，預期半導體先進製程、設備相關題材有望持續吸金，另外，第3季不少科技新品業績題材加持，包括iPhone手機拉貨啟動、華為首款三折屏手機上市，AI相關供應鏈業績陸續公布，有助於提振相關電子股業績及股價表現。

投資建議

7月台股投資焦點，仍鎖定台積電（2330）2025年資本支出成長，帶動半導體先進製程及設備題材持續發酵；台廠AI供應鏈中，看好先前跌深的散熱、組裝族群基本面前景佳，股價隨企業實際獲利表現有機會跌深反彈；利基型AI族群除光通訊可以持續關注外，AI不斷增加熱能與電能消耗，除散熱外，電源相關股票也值得留意。

台股大盤目前處於高檔震盪，投資人除擇優操作外，亦建議選擇績優台股基金作分批布局，較能完整掌握下半年潛力股漲升契機。

AI 台積電 台股

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