快訊

用中華民國在搞台獨 梁文傑：依陸標準…馬英九是「華獨」

豪雨炸花蓮！土石流淹沒軌道 台鐵崇德=和仁採單線雙向行車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超前部署概念股 搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

投信等法人第2季季底作帳告終，時序邁入第3季，法人圈將開啟新一波投資布局。篩選近十日以來，投信雖已買進，但仍處部署階段，且持股比率不高的「超前部署概念股」股價蓄勢待發，包括新光金（2888）、文曄等，將躍居交投亮點。

台股月線連五紅，上半年交出亮眼成績單。尤其，台股6月大漲1,858點，漲幅達8.7%，是上半年單月漲幅最高。另外，季線連三紅，第2季指數大漲2,737點，漲幅13.4%；上半年更是勁揚5,101點，漲幅28.4%，位居亞股第一。台股上半年大漲，主賴投信大幅買超帶動。

因此，篩選近十日股價上漲，但漲幅小於10%、近十日投信買超張數大於5,000張、投信持股比率小於5%，後市仍具上漲空間的「超前部署概念股」，有望成為第3季的主流交投。

依據投信持股比率，由少至多排序，依序為：新光金、華航、新產、台灣高鐵、中鼎、華邦電、中磊、台勝科、統一證、華南金、億光、國泰金、欣陸、智原、精材、文曄。

台灣銀行業第1季財富管理收入繳出亮眼成績，在風險資產市場交投熱絡下，多數銀行年增超過30%。根據篩選條件，新光金為目前極具潛力的標的，投信持股比率僅0.05%。

IC通路商文曄近十日股價強勢大漲。展望2024年，法人預期文曄合併營收將年增逾66%、達9,872億元，主要成長動能來自加拿大商Future Electronics（台灣創先電子）、AI對於ASIC、任天堂Switch需求，帶動資料中心業務快速成長，與車用業務市占率提升。

智原積極由成熟製程跨入先進製程，日前更宣布與Arm和Intel合作，基於Intel的18A製程開發64核SoC，將整合Arm Neoverse運算子系統（CSS），為大規模數據中心、邊緣基礎架構和先進的5G網路提供卓越的性能和功耗效率。另有法人看好，智原第3季營運很可能優於市場預期。

台股 文曄

延伸閱讀

台股漲幅回吐 外資進出熱門ETF敲進金融航空股

台積電明年資本支出衝高 這3檔飆漲停領軍供應鏈大漲

消防機器人、美洲豹消防車 科技消防超前部署在南科

台股下一波雙行情撐腰 短線有望再戰高點

相關新聞

國家隊拉尾盤 台股指數黑翻紅

台股昨（1）日高檔震盪，多空短兵相接，盤中一度大漲155點，不過隨短線獲利了結及高檔解套賣壓出籠，近午盤起指數逐步收斂漲...

大摩台灣之旅 按讚五台廠

摩根士丹利（大摩）證券近日舉行「台灣之旅」行程，集團旗下包括美、英、日等重量級分析師紛紛齊聚台灣，並歸納七大結論，看好台...

台股開戶數創高 年輕族群大增

台股投資人新血不斷湧入，證交所昨（1）日公布6月台股總開戶人數持續成長至1,289.6萬人，續創歷史新高，單月大增6.4...

上市平均薪資…聯發科375萬元稱冠 台積284萬排第7

臺灣證券交易所昨（1）日公布2023年上市公司非擔任主管職務的全時員工薪資，共有六家公司平均薪資超過300萬元，其中聯發...

信驊員工薪資324萬 上櫃榜首

櫃買中心昨（1）日公布2023年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有七檔都是半導體業，股...

軍工、機器人題材 聚焦

台股上周回測5日線及10日線後有守後，展望7月行情，市場法人預期，指數仍將呈高檔震盪整理格局，看好軍工、機器人、奧運概念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。