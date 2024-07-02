超前部署概念股 搶鏡

投信等法人第2季季底作帳告終，時序邁入第3季，法人圈將開啟新一波投資布局。篩選近十日以來，投信雖已買進，但仍處部署階段，且持股比率不高的「超前部署概念股」股價蓄勢待發，包括新光金（2888）、文曄等，將躍居交投亮點。

台股月線連五紅，上半年交出亮眼成績單。尤其，台股6月大漲1,858點，漲幅達8.7%，是上半年單月漲幅最高。另外，季線連三紅，第2季指數大漲2,737點，漲幅13.4%；上半年更是勁揚5,101點，漲幅28.4%，位居亞股第一。台股上半年大漲，主賴投信大幅買超帶動。

因此，篩選近十日股價上漲，但漲幅小於10%、近十日投信買超張數大於5,000張、投信持股比率小於5%，後市仍具上漲空間的「超前部署概念股」，有望成為第3季的主流交投。

依據投信持股比率，由少至多排序，依序為：新光金、華航、新產、台灣高鐵、中鼎、華邦電、中磊、台勝科、統一證、華南金、億光、國泰金、欣陸、智原、精材、文曄。

台灣銀行業第1季財富管理收入繳出亮眼成績，在風險資產市場交投熱絡下，多數銀行年增超過30%。根據篩選條件，新光金為目前極具潛力的標的，投信持股比率僅0.05%。

IC通路商文曄近十日股價強勢大漲。展望2024年，法人預期文曄合併營收將年增逾66%、達9,872億元，主要成長動能來自加拿大商Future Electronics（台灣創先電子）、AI對於ASIC、任天堂Switch需求，帶動資料中心業務快速成長，與車用業務市占率提升。

智原積極由成熟製程跨入先進製程，日前更宣布與Arm和Intel合作，基於Intel的18A製程開發64核SoC，將整合Arm Neoverse運算子系統（CSS），為大規模數據中心、邊緣基礎架構和先進的5G網路提供卓越的性能和功耗效率。另有法人看好，智原第3季營運很可能優於市場預期。