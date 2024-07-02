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軍工、機器人題材 聚焦

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股上周回測5日線及10日線後有守後，展望7月行情，市場法人預期，指數仍將呈高檔震盪整理格局，看好軍工、機器人、奧運概念等族群。

統一投顧指出，台股7月行情的焦點，包括美國總統拜登及川普辯論後，川普聲勢看漲，市場擔心關稅戰重啟以及通膨升溫，短線恐壓抑股市。

此外，法國下議院國民議會選舉，右翼政黨「國民聯盟」得票率34%，取得領先，若7月7日再度取得領先，國民聯盟黨魁將出任總理，法國政府恐癱瘓，引發金融市場恐慌；美股技術面轉弱，那斯達克、標普及費半的MACD指標轉弱，預期短線震盪，壓抑股市表現。

另外，7月行情的題材還有生技展、暑假旺季、巴黎奧運，看好生技股、旅行社、航空、運動類股將受惠。

法人指出，美國最新公布的PCE數據，顯示美國通膨明顯趨緩，Fed Watch利率期貨預期今年底前將降息2碼，有助支撐投資評價下，預期7月指數將維持高檔震盪。不過，台股中長期仍屬偏多，月均線預期有撐，建議壓回可擇優布局。

選股方向，建議聚焦生技類股、航空及觀光、軍工股、機器人概念股、奧運概念股、CPO矽光子、半導體先進製程、蘋果概念股、高殖利率個股等族群為主。

台股 生技股 蘋果概念股

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