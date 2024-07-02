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業者棄美留台…關鍵兩點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所為攜手更多生技醫療領域的企業順利登板，一起打國際盃航向世界，邀請三家生技公司分享登板動機。有業者表明「棄美留台」的原因有二，一是台灣申請上市成本較低，二是上市後監管規範較具彈性。

證交所提供一般板、創新板供有意登板企業選擇，對於兩者的差異，證交所總經理簡立忠說，一般板以「資本額＋獲利」為核心條件，適合已有穩定獲利的公開發行公司。

至於創新板是以「市值」為核心，更看重公司的發展潛力及未來性，例如掌握核心技術但仍處研發試驗階段尚未有營收的新藥研發公司，就能選擇創新板提早進入資本市場把握先機。

證交所今年第一場「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，邀請三家處於「不同」階段的生醫業者，分享選擇登板動機。

創新板 生技 證交所

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