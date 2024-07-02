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證交所培育生技獨角獸

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所搶在7月生技月之前舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會。證交所／提供
證交所搶在7月生技月之前舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會。證交所／提供

搶在7月生技月之前，證交所舉辦交流分享會。為創新資本培育在地獨角獸，證交所董事長林修銘鼓勵更多指標性生技企業成為上市家族成員，強調登板對企業有三大誘因，包括可運用多元財務工具、更理解市場運作模式、對公司治理有所助益。

證交所持續壯大台灣資本市場價值，以雙主板引擎驅動創新動能培育在地獨角獸，近日舉辦今年度第一場「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會。林修銘在會中重申，「我們的目標是三年內，將生技產業市值占比提升總占比的2%。」

有鑑於生醫領域的產品開發期長、高額研發投資、需專業知識門檻等特性，更需足夠資金以支持公司營運。林修銘表示，證交所2021年開設「臺灣創新板」，希望以「雙主板、雙引擎」的以大帶小模式，提升生技產業發展，這段期間以來，生技醫療產業市值的成長令人矚目。

首先，2021年上市生技產業總市值為2,750億元，到2023年底已達到5,111億元，再到今年6月中旬，市值持續創新高至7,352億元，遠超當初設定的5,000億元目標。其次，目前創新板有17家掛牌企業，其中有四家來自生醫領域。

金管會證期局副局長高晶萍指出，透過資本市場提供生技醫療業者有發揮的舞台，並持續提供穩定資金流，有助創造企業價值、產業永續發展，更讓台灣成為孕育未來潛力獨角獸的搖籃。

截至2023年，台灣生技產業市值突破1.6兆元，其中上市（櫃）及興櫃的生醫企業達224家，去年營業額合計7,554億元。

國發會產業發展處副處長陳瓊華指出，政府透過政策落實，持續協助生醫產業創造產值，包含加強培育及延攬生醫跨域人才、優化法規環境、提供租稅優惠、以及國際鏈結等實質措施。

台杉投資生技基金合夥人沈志隆表示，目前台衫投資生醫科技領域累計有32間公司，其中七成是台灣企業。未來台衫投資將持續深化台灣生醫業者與國際的鏈結，特別是挖掘台灣在新藥及創新醫材具國際競爭力的團隊，促成更多生醫領域的跨國合作案例。

資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾提到，觀察生醫企業高度監管、高含量知識產權、以及高額研發成本帶來的高風險等「三高」特性；建議在募資或併購過程，盡可能委託會計師事務所及法律事務所的諮詢，有助落實盡職調查（Due Diligence）。

生技產業 證交所

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