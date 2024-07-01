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上市公司近一年實施庫藏股 執行率100%者逾半

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所表示，統計自2023年7月1日起至2024年6月30日止，上市公司過去一年間執行買回庫藏股計有27件、來自25家公司，已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數計有26件。圖／聯合報系資料照片
證交所表示，統計自2023年7月1日起至2024年6月30日止，上市公司過去一年間執行買回庫藏股計有27件、來自25家公司，已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數計有26件。圖／聯合報系資料照片

證交所表示，統計自2023年7月1日起至2024年6月30日止，上市公司過去一年間執行買回庫藏股計有27件、來自25家公司，已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數計有26件。在期間買回庫藏股執行率達100%者有15件，占27件逾五成，達55.55%；買回庫藏股執行率低於50%者有四件。

證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

證交所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。

上市公司 庫藏股 證交所

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