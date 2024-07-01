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台股漲幅回吐 外資進出熱門ETF敲進金融航空股

中央社／ 台北1日電
台股今天開高震盪，終場上漲26.32點，收在23058.57點。圖／中央社
台股今天開高震盪，終場上漲26.32點，收在23058.57點。圖／中央社

台股今天開高震盪，終場上漲26.32點，收在23058.57點。法人分析，台股近期漲多，市場追價意願不足，靜待企業法說會釋展望。外資今天賣超台股逾新台幣65億元，調節00929等ETF，並反手買超00940逾10萬張，還布局金融股、航空雙雄等。

台股今天隨著大型電子權值股上漲，指數一度漲逾155點，但午盤湧現調節賣壓，台股回測平盤附近震盪，終場加權指數小漲26.32點，以23058.57點作收，成交值4283.5億元。

三大法人合計賣超台股43.96億元，其中自營商買超4.23億元，投信買超16.83億元，外資及陸資賣超65.02億元。

值得注意的是，外資由買轉賣，自營商連2個交易日買超，投信由賣轉買。

觀察外資今天前10大賣超股，居首位的是復華台灣科技優息（00929），賣超逾2萬張；賣超聯電逾1.5萬張居次，賣超元大高股息（0056）逾1.3萬張，其餘賣超股依序為遠傳、仁寶、燿華、群創、台灣大、華通、友達。

買超部分，外資搶進元大台灣價值高息（00940），買超逾10萬張，另加碼群益台灣精選高息（00919）逾4.8萬張，還買進新光金、國泰金、統一台灣高息動能（00939）、長榮航、華航、旺宏、日月光投控、大華優利高填息30（00918）。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股今天開高走高震盪，反彈接近前高時漲勢回吐近平盤，顯示23000點還是有壓力，近期基本面與市場面都沒有太大的變動，但漲多形成最大的利空，導致市場追價意願不足，先前套牢的獲利了結賣壓出籠。

他指出，先前台股受惠ETF浪潮，投信大舉購入大型股，拉抬股市，而本波漲勢主要是外資積極買超貢獻，但上週外資轉空，加上沒有新題材，指數要繼續往上有難度，可靜待陸續登場的企業法說會，觀察其釋出的下半年展望。

至於美國降息時間表，他表示，市場預期，通膨逐漸緩和，9月降息機率高，但股市應已充分反映相關利多，後續將關注美國大選動態。

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