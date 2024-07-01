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外資上週賣超697億元 面板雙虎分居買賣超榜首

中央社／ 台北1日電
根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣697.75億元，值得注意的是，面板雙虎分居外資買、賣超榜首。台股示意圖。圖／聯合報系資料照
根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣697.75億元，值得注意的是，面板雙虎分居外資買、賣超榜首。台股示意圖。圖／聯合報系資料照

根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣697.75億元，值得注意的是，面板雙虎分居外資買、賣超榜首，上週外資賣超群創23.79萬張最多，另外買超友達10.32萬張排第1。

近期市場盛傳群創擬將南科5.5代廠房賣給美光，應用在後段的面板級扇出型封裝（FOPLP），帶動群創股價啟動一波漲勢。但有法人認為，群創出售舊廠為一次性收益，而這印證面板舊廠可應用在新的半導體封裝，友達反而更具想像空間。外資近日對面板雙虎操作出現兩手策略。

根據證交所統計，上週外資自集中市場買超前3名的上市公司分別為友達10萬3249張、興富發6萬441張，和遠東新2萬8955張。

賣超前3名分別是群創23萬7912張、聯電9萬8073張，以及中鋼7萬2970張。

另統計自今年初至6月28日止，外資總買進金額為16兆5494億元，總賣出金額為16兆4764億元，累計買超為730.68億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為32兆5782億元，占全體上市股票市值的44.4%。

半導體 友達 外資 群創 證交所 面板雙虎

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