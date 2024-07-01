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台股上漲26點 三大法人賣超43.95億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股1日以23,042.7點開出，一度上漲至23,187.88點，但午盤出現調節賣壓，終場收在23,058.57點，上漲26.32點，漲幅0.11%。台股示意圖／聯合報系資料照片
台股1日以23,042.7點開出，一度上漲至23,187.88點，但午盤出現調節賣壓，終場收在23,058.57點，上漲26.32點，漲幅0.11%。台股示意圖／聯合報系資料照片

台股1日以23,042.7點開出，一度上漲至23,187.88點，但午盤出現調節賣壓，終場收在23,058.57點，上漲26.32點，漲幅0.11%，成交量4,283.51億元，三大法人賣超43.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超65.02億元，投信買超16.82億元，自營商買超（合計）4.23億元，其中自營商（自行買賣）買超12.84億元，自營商（避險）賣超8.61億元。

業界傳出台積電（2330）明年資本支出將衝高，相關的供應鏈大漲表態，志聖（2467）、辛耘（3583）衝上漲停，寫下歷史新高價，亞翔（6139）、均豪（5443）也亮燈漲停。機器人概念股中部分個股仍續強，羅昇（8374）、穎漢（4562）漲停，宜鼎（5289）、聰泰（5474）上漲半根停板。族群中生技續強，上市櫃生技股共有9檔亮燈漲停，包括泰福-KY（6541）、晉弘（6796）、訊聯（1784）、訊聯基因等。

三大法人 台積電 台股 漲停 自營商

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