6月台股總開戶人數達1,289萬人 續創歷史新高

證交所1日公布6月台股總開戶人數持續成長至1,289萬6,008人，續創歷史新高，單月大增6萬4,572戶，其中，年輕世代的30歲以下族群單月增加3萬6,843戶，占單月新增人數的57%，顯示台股結構仍朝年輕化邁進。

證交所今日公布，0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲．51～60歲及61以上等六個年齡層，6月淨開戶數全面增加，分別增加1萬1,717戶、2萬5,126戶、1萬4,125戶、8,332戶、4,308戶、1,507戶，分別成長至50萬1,791戶、1,60萬2,533、2,11萬3,749、2,50萬1,251、2,27萬8,559、3,80萬1,436戶。

法人戶方面，6月不增反減少543戶，降至9萬6,689戶，較為少見。

以年齡層來看6月新開戶數，仍以年輕族群為開戶主力年齡層，20~30歲以下6月淨增2萬5,126戶最多，其次為31～40歲的1萬4,125戶，0～19歲增加1萬1,717戶排名第三。