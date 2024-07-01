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先卡位等填息？ 鴻海最後一盤爆6,791張買單、收216元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影

鴻海（2317）將在7月2日除息，每股配發5.4元現金股利，為1991年上市以來的新高，且連續五年達5成以上的配發率，除息前最後一個交易日股價上漲，最後一盤爆出6,791張買單，股價以216元收盤，上漲2元，漲幅0.93%，投資人先行卡位等待填息的意願相當高。

鴻海5月營收5,502億元，月增 7.68%，年增 22.06%，為歷年同期新高，累計今年前五月營收2.38兆元，年增 1.73%，為歷年同期次高；鴻海今年第1季AI伺服器占整體伺服器業績比重近四成，今年AI伺服器營收成長估計超過40%的目標不變。

鴻海預估2025年AI伺服器營收將超過1兆元，明年整體營收有機會突破7兆元，再創新高；鴻海搶攻AI商機，繼取得大份額輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器代工訂單後，獨家再獲得GB200關鍵元件NVLink交換器（switch）大單，將進一步拉升鴻海毛利率及獲利表現；鴻海則是不評論訂單與客戶動態。

鴻海這次股息總計將發出748.6億元；展望今年，受惠人工智慧（AI）伺服器需求爆發，法人預估，鴻海今年營收與獲利可望再戰新高；董事長劉揚偉則認為，受AI伺服器加持，2025年營收有機會挑戰7兆元，再創新高。

鴻海股價在6月20日大漲收在217.5元，創2007年12月以來新高，市值衝達3.015兆元，成為繼台積電（2330）以來，台股史上第二家市值突破3兆元的企業；2日將除息，1日早盤以215元開出，上漲1元，盤中一度拉升至217元，終場則是收在216元，上漲2元，市場參與除息的意願相當高。

鴻海

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