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台股7月高檔震盪 法人看好機器人、奧運概念等族群

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
市場法人預期，台股7月行情仍將呈高檔震盪的格局。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
市場法人預期，台股7月行情仍將呈高檔震盪的格局。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股上周下跌221點，收23,032點，指數回測5日線及10日線後，展望7月行情，市場法人預期，7月行情仍將呈高檔震盪的格局，看好軍工、機器人、奧運概念等族群。

統一投顧指出，台股7月行情的焦點，包括美國總統拜登及川普辯論後，川普聲勢看漲，市場擔心關稅戰重啟以及通膨升溫，短線恐壓抑股市；法國下議院國民議會選舉，右翼政黨「國民聯盟」得票率34%，取得領先，若7月7日再度取得領先，國民聯盟黨魁將出任總理，法國政府恐癱瘓，引發金融市場恐慌；美股技術面轉弱，那斯達克、標普及費半的MACD 指標轉弱，預期短線震盪，壓抑股市表現。

另外，7月行情的題材還有生技展、暑假旺季、巴黎奧運，看好生技股、旅行社、航空、運動相關類股將受惠。

統一投顧指出，美國最新公布的PCE數據，顯示美國通膨明顯趨緩，FED Watch利率期貨預期今年底前將降息2碼，有助支撐投資評價下，預期7月指數將維持高檔震盪，不過，台股中長期仍屬偏多，月均線預期有撐，建議壓回可擇優布局。

選股方向建議聚焦生技類股、航空及觀光、軍工股、機器人概念股、奧運概念股、CPO矽光子、半導體先進製程、蘋果概念股、高殖利率個股等族群為主。

台股 生技股 蘋果概念股

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