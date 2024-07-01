台股上揚26點收23,058點 櫃買指數上漲0.81%再創新高

台股1日收盤上漲26.32點，以23,058.57點作收，成交量4,283.5億元；台積電（2330）今日拉尾盤推升指數，收盤價968元，漲2元。櫃買指數開高走高，盤中最高276.88點，尾盤雖遭賣壓，仍上漲2.22點、漲幅0.81%，以275.57點作收，再創新高。

今日成交金額大且上揚者有：鴻海（2317）、 聯電（2303）、 聯發科（2454）、世界（5347）、昆盈（2365）、所羅門（2359）、聯鈞（3450）、雙鴻（3324）、辛耘（3583）、保瑞（6472）、光寶科（2301）；成交金額大卻走勢疲軟有：奇鋐（3017）、龍德造船（6753）、廣達（2382）、陽明海運（2609）、萬海（2615）、瑞昱（2379）及京元電子（2449）。

第一金投顧表示，近期台股雖然漲多，但正進入下半年旺季，受惠於景氣持續復甦，持續上修的基本面有助於推升評價提升。漲多不建議追高，等待拉回後再行布局。

第三3看好台積電相關、AI 伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、奧運、旅遊等產業。由於台積電 CoWoS 產能陸續開出，今年 EPS上看40元，明年進一步上看50元，台積電將持續1,000元前進，指數在台積電帶領下，下半年預期仍有高點，指數雖然會震盪拉回，但整體而言仍然正向看待。

蘋概股看好鴻海、大立光（3008）、玉晶光（3406）等核心蘋概供應鏈。隨著奧運到來，紡織與球鞋產業具備話題性，新掛牌的運動鞋代工廠來億（6890），客戶為 Adidas、Converse、Hoka 等，市場估計今年14元，明年18元，來億將成為鞋類獲利王。紡織的聚陽（1477）、儒鴻（1476）也將受惠奧運題材，近期有拉回皆可布局。

近期台股漲多不追高，可尋找回檔整理過或者除息過後的績優股，伴隨著大盤在台積電帶領下持續走高，第3季可以樂觀期待。