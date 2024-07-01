台股第3季震盪為布局良機 三大利多帶領股市長線走高

近日加權指數創新高後回檔，統一投信表示，股市短線修正為漲多後整理，但台灣經濟基本面穩健，大盤下檔有撐，預計第3季呈高檔震盪。在AI高速成長推動下，台股具備基本面、資金面及政策面三大利多，長線趨勢仍為多頭。產業以AI商機為投資主軸，看好三個族群具表現機會，包括AI伺服器供應鏈、半導體和消費性電子產業。

首先是基本面，統一投信表示，全球景氣復甦，帶動台美經濟同步成長。據統計，台灣GDP年增率預期將從去年的1.4%加速至今年的3.7%，美國今年GDP年增率預計將保持2.5%的水準。資金面來說，通膨趨緩使聯準會預防性降息立場明確，6月公布的點陣圖也釋放出今年可能降息至少一碼的訊號，有利科技股評價提升。根據FedWatch 6月25日數據，市場預期聯準會9月降息一碼的機率已提升至61.1%，今年有望降息兩碼。而美國總統大選有望帶來政策面利多，11月選舉前美國政府政策預計都將偏多，支撐股市表現。

統一投信表示，目前成長趨勢最明確的產業為AI，使今年台股預計仍以AI相關科技股為主軸，看好AI商機帶動三個族群表現，包括伺服器供應鏈、半導體和消費性電子。全球雲端巨頭持續強化AI伺服器建置及AI模型訓練，帶動AI伺服器和高速運算需求，使相關供應鏈受惠。IC設計客戶庫存去化結束，半導體產業預計從今年開始恢復成長，台灣半導體產業鏈完整，製程技術領先全球。在先進製程晶圓需求強勁的背景下，CoWoS產能提升，有望帶動廠商營收進一步成長。

今年各大廠在台北國際電腦展公布AI PC/NB，預計下半年推出。統一投信表示，隨著AI應用陸續落地，未來AI將成為PC/NB標準配備。據統計，AI PC滲透率將從去年的10%上升至今年的19%，並在明年加速成長至37%，預計2026年整體PC的出貨量，將有超過50%來自AI PC。消費性電子的另一個亮點是摺疊機，三星、華為和OPPO競相推出摺疊機新品，使摺疊機市場高速成長，並帶動相關零組件需求。