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新光金董事會 通過魏寶生升任金控董事長

經濟日報／ 記者戴玉翔陳佩嘉／台北即時報導
新光金董事會今日通過由新壽董事長魏寶生出掌董事長。圖／本報系資料照片
新光金董事會今日通過由新壽董事長魏寶生出掌董事長。圖／本報系資料照片

新光金控1日舉行臨時董事會，推選新光金董事、新光人壽董事長魏寶生，升任金控董事長，生效日為明（2）日。據了解，董事吳欣儒投下反對票，董事李增昌、新光三越代表賴慧敏則未出席棄權。

新光金董事長陳淮舟上周五（6月28日）以健康因素為由，向董事會請辭。而新光金控今日舉行董事會，推選魏寶生升任金控董事長，據了解，吳欣儒因魏寶生未能對增資、台新金擬參股新壽、合併案等相關事宜提出較為明確的答覆，因此投下反對票；李增昌、新光三越代表賴慧敏則未出席棄權，獨董許永明則表示贊成，最後以11票通過魏寶生出任新光金控董事長。

新團隊上任以來，一直希望新光金股價重回票面，並期望公司能賺錢，發放股利回饋股東，而陳淮舟上任一年以來，在任內繳出漂亮成績，更激勵新光金今日股價盤中一度突破票面，最高來到10.05元。

包括新光金去年前五月稅後虧損94億元，在新團隊接手後，今年前五月轉為稅後純益102億元，增加近200億元。新光人壽也是如此，去年前五月稅後虧損130億元，今年前五月稅後純益60億元，也相差近200億元。旗下子公司部分，元富證券同期獲利成長40％，新光銀行成長近10％。

今年66歲的魏寶生，曾任金管會保險局長、凱基銀行董事長、美亞產險董事長、友邦證券董事長、友邦證券投顧董事長、金管會保險局長、富盛投顧副董等職，在證券、銀行、產險、投顧等金融界資歷豐富。

魏寶生在去年新光金經營權更替之際，出任新光人壽董事長，任內積極為新壽資本改善努力，去年新壽超額發行130億元10年期次順位公司債，今年也將再發80億元，日前金管會已核定55億元將先發行。

未來魏寶生接任新光金董事長後，預料有兩大任務將執行，首先是資本體質改善，包括接下來金控在8月底必須完成125億元增資，並努力讓新壽盡快達成RBC（資本適足率）200％目標，另外就是與台新金的「新新併」，仍按照進度推進，目前雙方進入財顧公司遴選階段，而與主管機關的溝通，更是最關鍵的一步。

新光金控

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