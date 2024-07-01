電子五哥月漲幅曝光 「這檔」因 AI 漲2成、黃仁勳也按讚
全球伺服器市場在資料中心、AI等多方拉抬下，持續朝正向發展，全球市場在電腦展的洗禮之下，再掀一波AI投資熱潮，而台鏈電子五哥大廠也都同享漲勢一路走揚，包括代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）等都同獲利多，隨著時序進入7月份，《經濟日報》也特地將這幾檔指標股6月整個月的走勢，依序整理列出，供讀者一次了解，快來看看吧！
1.鴻海
代工龍頭鴻海6月股價自3日收盤價176.5元起漲，一路順風揚帆上攻，歷經合作夥伴輝達CEO黃仁勳來台，以及6月11日蘋果全球開發者大會（WWDC）的挹注，帶動股價直直攻破200元大關，上漲至6月28日最後一個交易日214元，單月漲幅高達21.246%，可說是近年來市場上由於AI狂潮所掀起的這波漲勢中的最大贏家。
2. 廣達
廣達6月股價自3日低點282.5元起漲，一路上攻至28日收在312元，單月上漲13.86%，同時6月份受到外資買超7萬0530張，投信賣超3296張，自營商賣超545張，三大法人合計買超6萬6689張，代動股價連連創新新高，月線也達到連2紅，對此，內部認為AI將成為下半年的主要成長動能，隨著逐漸啟動GB200出貨，整體營收也將出現顯著增加。
3.英業達
代工廠英業達6月股價自3日的收盤價54.7元開始，一路都呈現穩步震盪，而6月底最後一個交易日則收在55.8元，單月上漲4.29%，而單月外資買超1萬5738張，投信賣超7825張，自營商賣超1506張，三大法人合計買超6407張，達成月線連續3次收紅的佳績，事實上英業達目前在全球的伺服器市場約20%，並且AI伺服器的市佔表現即將超越通用型伺服器，因此外界看好整體表現持續上行。
4.緯創
緯創6月股價自3日收盤價114元開出，雖然月中曾一度走黑，但月底28日仍收在106元，雖繳出單月下跌5.35%，月線連3黑的局面，但仍維持在百元之上的高檔，據資料顯示，緯創單月受到外資賣超6萬8945張，投信賣超3萬1911張，自營商買超2448張，三大法人賣逾10萬3304張，不過公司近日宣布入股水冷散熱廠元鈦，未來將透過手中所持有的25%股份，進一步強化旗下機架式伺服器解決方案。
5.仁寶
仁寶6月股價自3日的37.5元收盤價開始，一路呈現震盪整理格局，而28日則收在34.7元，呈現單月下跌6.34%的情況，而單月外資賣超3萬4445張，投信賣超7萬5583張，自營商賣超3470張，三大法人合計賣超11萬3768張，受此拖累月線則也收黑，不過仁寶近年除了智慧醫療外，仍持續深化伺服器、汽車電子、以及5G、衛星通訊等市場，未來在衛星通訊的市場中，更已先佔有一席之地。
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