股東會視訊會議平台109家公司完成召開 創新高
台灣集中保管結算所宣布「股東會視訊會議平台」今年首度突破百家，共計109家上市、上櫃及興櫃公司採用，多達3000餘人登記參加，橫跨金融、半導體、傳產等不同產業。
為了解視訊輔助股東會使用狀況，集保結算所董事長林丙輝6月27日親赴潤泰觀摩視訊股東會現場。林丙輝表示，今年股東會視訊會議平台各項功能都運作順利，不僅呼應國際數位潮流與國人需求，股東可線上觀看直播、提問及進行投票，今年也有外資股東透過視訊參與，藉由股東會的全面數位轉型，共同推升台灣公司治理接軌國際。
集保說明，股東會旺季期間，因應多家公司單日同時召開視訊股東會，集保結算所建置「行動戰情室」，全程關注、即時掌握各場次連線狀況，以確保視訊會議順利運作，其中最高紀錄多達13家公司同時召開。
股東會後集保結算所蒐集公司及股務單位意見，持續精進股東數位服務。6月28日於亞東證券召開今年最後一場視訊輔助股東會後，全數圓滿落幕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言