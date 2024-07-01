股東會視訊會議平台109家公司完成召開 創新高

台灣集中保管結算所宣布「股東會視訊會議平台」今年首度突破百家，共計109家上市、上櫃及興櫃公司採用，多達3000餘人登記參加，橫跨金融、半導體、傳產等不同產業。

為了解視訊輔助股東會使用狀況，集保結算所董事長林丙輝6月27日親赴潤泰觀摩視訊股東會現場。林丙輝表示，今年股東會視訊會議平台各項功能都運作順利，不僅呼應國際數位潮流與國人需求，股東可線上觀看直播、提問及進行投票，今年也有外資股東透過視訊參與，藉由股東會的全面數位轉型，共同推升台灣公司治理接軌國際。

集保說明，股東會旺季期間，因應多家公司單日同時召開視訊股東會，集保結算所建置「行動戰情室」，全程關注、即時掌握各場次連線狀況，以確保視訊會議順利運作，其中最高紀錄多達13家公司同時召開。

股東會後集保結算所蒐集公司及股務單位意見，持續精進股東數位服務。6月28日於亞東證券召開今年最後一場視訊輔助股東會後，全數圓滿落幕。