生技「真」股王盤中股價飆20%帶頭衝 盤中10檔股價攻頂

興櫃生技、新藥研發股康霈*（6919）1日股價飆漲，盤中來到723元，漲幅近20%，雖然還不及保瑞（6472）盤中勁揚6%股價已逼近900元關卡，但由於康霈*今年3月29日起股票每股面額已由10元變更為5元，若以同等面額為比價基礎，堪稱實質生技股王。在生技股王、股后大漲帶領下，生技股盤面紅通通，盤中計有9檔股價攻頂，成為盤面人氣王。

上市生醫指數在高價股保瑞、藥華藥（6446）領軍下，盤中來到83.86點，漲幅逾2%，持續創下波段新高，已來到2016年以來的高峰，創下八年半來新高，盤中包括威健生技（6661）、泰福-KY（6541）、 晉弘（6796）、科懋（6496）、上亞科技（6130）、浩泰（4131）、訊聯（1784）、友華（4120）、佰研（3205）、訊聯基因（4160）股價攻頂。法人表示，一年一度的亞洲生技大展將於7月25日~7月28日舉行，及再生雙法三讀已於通過，帶動生技族群股價表現。

法人表示，康霈*開發醫美用藥，局部減脂及橘皮治療市場龐大，具有特殊性，第4季臨床結果值得期待，將成為未來授權關鍵。由於現有的橘皮組織治療產品，包含醫療設備或去氧膽酸注射劑、QWO注射劑等療效有限，且難以預測，增加康霈*新藥市場商機。

晉弘今年以來反應客戶持續消化庫存，營收衰退，不過，法人表示，晉弘已取得歐洲和紐約幾百套標案，預期下半年數位醫療會慢慢回溫。此外，晉弘拋棄式膀胱鏡成功授權給全球前十強醫材公司Boston Scientific，由於該公司全球布局完整，晉弘配合在全球取證，預計今年將拿到18個國家的認證，下半年將開始放量出貨。