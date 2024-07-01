台積電明年資本支出衝高 這3檔飆漲停領軍供應鏈大漲

在2奈米需求超出預期的情況下，業界傳出台積電（2330）明年資本支出將衝高，可望達320~360億美元，為歷年次高，年增12.5~14.3%；台積電向來不評論市場傳聞，但是相關的供應鏈1日則是大漲表態，志聖（2467）、辛耘（3583）衝上漲停，寫下歷史新高價，亞翔（6139）也亮燈漲停，弘塑（3131）、中砂（1560）、均華（6640）、盟立（2464）、京鼎（3413）、M31（6643）、信紘科（6667）等漲幅都超過半根停板。

台積電資本支出明年將再衝高，業界傳出，在持續加碼2奈米等最先進製程相關研發，及2奈米後續需求超乎預期強勁之下，預估台積電明年資本支出將達320~360億美元，相關供應鏈廠商將受惠；台積電向來不評論市場傳聞，但重申有關資本支出和2奈米的進展，以4月法說會的內容為主。

台積電在4月的法說會中表示，資本支出和產能規劃主要是考量長期的結構性市場需求；預估今年資本支出將介於280~320億美元間；2奈米則是在2025年進入量產，量產曲線預計與3奈米相似。

市場認為，台積電明年資本支出再衝高，艾司摩爾（ASML）、應用材料將是受惠的大贏家，相關供應鏈也將有望同步受惠；法人則是評估，台積電明年資本支出小幅年增，不致於影響季配息的拉升。

台積電1日以968元開出，一度拉升至977元，盤中漲幅0.82%；台積電供應鏈則是持續走強，辛耘以353.5元平盤開出，一度下滑至347元，之後往上急拉，衝上漲停388.5元，創下歷史新高。

志聖以158.5元開高走高，衝上漲停170.5元，同樣創下歷史新高；亞翔以247.5元開出，早盤一度翻黑下滑至240元，隨後往上拉升衝上漲停264.5元鎖死，排隊買單超過6,500張。