亞洲生技大展7月底登場 生技股率先大漲、7檔盤中漲停

2024亞洲生技大會即將於7月24至28日在南港展覽館舉辦，且規模擴大3倍，計900家廠商參展，生技族群領先反應大漲，統計盤中上市櫃生技股共有7檔亮燈漲停，包括泰福-KY（6541）、晉弘（6796）、威健生技（6661）、科懋（6496）、上亞科技（6130）、訊聯（1784）和友華（4120）。

泰福-KY今發布重訊公告，子公司接獲美國FDA核准重組蛋白生物相似藥TX01(Neupogen Biosimilar)上市許可，TX01用於治療癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症，而依據IQVIA市場調查公司統計，TX01(原廠參考藥物為Neupogen)(Filgrastim)相關產品在美國市場的市場規模約為4.03億美元。消息一出，泰福-KY今直接以50.2元漲停價開出並鎖死。

董事長陳林正先前在法說會強調，泰福聚焦生物相似藥、及委託開發暨製造服務（CDMO）的核心策略不變，未來將更聚焦於TX 01及TX 05上市後的價值極大化，同時擴大CDMO服務量能。

泰福生技兩年前開始布局CDMO新市場，提供一站式服務的商業模式，前段Non-GMP前臨床試量產CDMO服務，到FDA嚴格查廠通過的商業化GMP代工生產，為CDMO服務帶來先機。

拋棄式內視鏡大廠晉弘在今年3月時宣布已將第一項自有品牌產品-拋棄式鼻咽內視鏡獨家授權給美國前三大耳鼻喉科經銷商捷德（JEDMED）進行銷售，產品已送進多家醫院進行臨床試用，這是繼拋棄式膀胱鏡成功授權給波士頓科學（Boston Scientific）全球獨家銷售後的另一項重要進展。

依據Precedence Research報告顯示，全球拋棄式內視鏡市場規模將由2021年的19.8億美元成長到2030年的104億美元，年複合成長率為20.3%。晉弘指出，美國每年約會使用到7,500萬次內視鏡，而拋棄式內視鏡市場中，以呼吸道及胸腔科的需求最大，其中又以鼻咽鏡使用次數最多，其次為泌尿科及腸胃科。