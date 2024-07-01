台積電、鴻海點火 台股盤中漲逾150點

台股今天開高走高，盤中指數漲逾150點，至23180點之上，電子、金融股齊揚，台積電漲勢再起，上漲11元，至977元，漲幅逾1%，鴻海、聯發科點火，半導體設備股勁揚。

儘管通膨數據轉佳，但投資人評估美國總統選舉辯論影響，美股上週五普遍收黑。台股今天開高走高，盤中漲逾150點，至23182點。

至11時左右，台股加權指數漲136.3點，至23168.55點，漲幅0.59%，電子股上漲0.64%，金融股上漲0.31%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.25%。

觀察盤面焦點，台積電盤中勁揚逾1%，上漲11元，至977元，帶旺半導體設備股大漲，辛耘、志聖攻上漲停。

鴻海盤中漲0.7%、聯發科漲逾2%、台達電漲約1.5%，AI概念股漲跌互見，廣達下跌，光寶科勁揚。貨櫃三雄點火，陽明、長榮、萬海漲約1%。