金融股大漲 富邦金重返80元 新光金一度站上10元大關

台股1日盤中上漲逾百點，金融股表現強勢，國票金（2889）、京城銀（2809）盤中大漲逾3%，永豐金（2890）盤中漲逾2%，開發金（2883）、富邦金（2881）、新光金（2888）、國泰金（2882）漲幅逾1%，其中富邦金突破80元，創下兩年多的新高，新光金一度站上10元，也創波段新高。

金融股今帶動台股上揚，而國泰金、開發金也在今日除息，分別除息2元和0.5元，雙雙股價上漲逾1%，往填息之路邁進。

金融股中表現較為強悍的有京城銀、國票金和永豐金，國票金創下兩年新高，盤中一度拉升至16.75元，大漲逾3%；永豐金則一度上漲至26.05元，再度創下歷史新高，盤中漲幅逾2%。

而富邦金今日站上80元關卡，最高來到80.7元，挑戰兩年半前的高點81.9元，新光金一度飆上10.05元，突破10元，為今年4月以來新高。

14家金控5月稅後純益526.4億元，月減2.4%，但年增118%，累計2024年前5月金控獲利年增率為94.5%，其中壽險為主金控獲利年增272%，高於銀行及證券為主金控，其獲利各年增23%及43%。金融股獲利亮眼，也帶動股價頻頻走高。

雖然股價飆漲會讓現金殖利率降低，但和目前台股平均現金殖利率和定存息相比，金融股的現金殖利率仍具吸引力，因大盤指數位居高檔，現金殖利率降到2.56%，另五大銀行一年期平均定存息是1.7%。

法人指出，目前市場預期下半年美國聯準會降息2碼，有助CS避險成本下降、債券評價收益及其他權益回升，6至8月也是壽險實現資本利得及認列現金股利高峰期，不過美國聯準會9月開始轉為降息循環後，美元指數轉弱，可能帶動今年壽險避險成本仍回到1%至1.5%較高水準。