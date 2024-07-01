航海王獲利再揚帆 法人看好第3季、有望上修第4季獲利
上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上周再次上漲，美東、歐洲線漲幅逾一成，美西線則近一成中，法人機構認為，考量紅海事件有利去化市場過剩運力，航商目前評價仍處於偏低水準，看好長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）第3、4季獲利表現。
SCFI指數截至上周為止，為3714.32點，周漲6.87%，其中，美東線周漲12.05%，美西線9.14%，歐洲線則為12.55%。美西線運價水準已接近疫情期間的高點，而美東線運價則約疫情期間高點的八成左右。
分析師表示，隨運價來到高檔，短期內運價難以複製前期、出現大幅調漲的情況。然目前紅海危機未除、航商採行繞道的情況持續進行，加上需求進入旺季，第3季運價將呈漲多跌少格局。
獲利方面，以今年來看，SCFI指數於今年3月落底、5月開始大幅調漲的情況研判，漲價後的高運價有較高機率是認列在第3季的營收，預估第3季將為今年季獲利的高峰，若第3季運價維持高檔不墜抑或僅小幅走跌，則第4季獲利相較於往年淡季表現，有望淡季不淡。
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