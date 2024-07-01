爭取超額報酬祕訣 野村投信：鎖定AI受惠最深的科技王者

野村投信表示目前是AI黃金時代的初始階段，對投資人來說正是掌握趨勢的好時機；但要真正掌握此波趨勢並非隨意選擇任何科技相關基金都可達成。有別於其他多元布局各類科技主題的產品，野村全球科技多重資產基金經理股票部位投資方向明確，就是聚焦未來三至五年全球最具潛力的科技趨勢；除了聚焦科技趨勢主題外，在科技股選擇上擺脫指數權值限制框架，以供應鏈分析為核心鎖定受惠最深的科技王者，而非聚焦一般科技基金偏重的科技權值股，才能真正掌握科技革命浪潮機會，並追求優於指標的超額報酬。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，AI是近年來的熱門關鍵字，AI技術的應用範疇愈來愈廣，正改變所認知的世界，除了在不同領域都有不同的應用方式，同時也為人類社會帶來過去未曾有過的衝擊與挑戰，自從ChatGPT在2022年底問世並旋風式的竄起後，AI也迅速成為科技發展的新顯學，各科技龍頭公司都將AI放在優先發展的名單。到2030年為止，AI產業的市場規模預估可較2020年成長24倍達到1.5兆美元以上。過去一兩年投資人看到以輝達(Nvidia)為首的AI相關企業財報與股價表現均當出色，但這相較於過去劃時代產品所帶來的成長，僅是在起步階段而已，AI長多趨不變，未來仍有相當大的空間可以期待。

張繼文進一步指出，目前全球正進入第五波的科技革命，除了AI外，物聯網/雲端運算也是未來十年成長潛力最大的產業。根據聯合國科技與創新報告顯示，AI與物聯網/雲端運算產業到2030年的市場規模合計將達到約6兆美元，占主要創新科技產業預估9.5兆美元的63%，而AI產業的成長幅度更達24倍，真可說是爆發性成長。

野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷表示，AI盛事已經來臨，AI正加速奔馳前行，TAIWAN就有AI，台積電(2330)已遙遙領先站穩龍頭產業，台灣掌握了AI關鍵供應鏈，AI需求將驅動其他AI供應鏈大廠大躍進，預計資金將從GPU，轉向邊際運算，尤其蘋果將在第3季發表AI手機，扮演AI重要供應鏈的產業都有機會受惠。

儘管過去一年投資人看到許多AI相關的公司股價已有不小漲幅，但相較於曾發表劃時代產品的蘋果公司來說，目前的漲幅可說是小巫見大巫。再者，AI可說是新創的發展與運用，但其供應鏈當中的公司許多其實都是相當成熟並有獲利能力的企業；以輝達為例，去年以來每季財報不僅亮眼更持續勝過分析師預期，顯示在第五波科技革命的大趨勢下，許多商業模式成熟的公司透過持續研發與整合，就可望創造出驚人的成長。

此外，輝達帶動的AI浪潮還在延續且逐漸外溢至次產業族群，根據IDC資料，全球AI市場營收預估到2025年將破7,000億美元，較2024年成長18%，應用領域將由原先的電腦、資料中心及機器人等產業逐漸往醫療、保健、金融科技、零售、影音視訊等領域擴散，隨著越來越多的產業加入AI應用，相關概念股將高歌猛進，市場預估至2030年，AI將為全球GDP帶來額外13兆美元的產值。

黃奕捷進一步表示，在AI趨勢明確與企業成熟的環境下，想參與此波創新科技的機會應該要趁早布局，不只掌握時機，更要挑好標的。目前更是開始布局的絕佳時機，選擇真正能掌握這波科技趨勢機會、挖掘供應鏈完整機會、全天候控制投組波動風險的好產品，才能讓投資效益再升級。野村投信推出主攻科技的多重資產型基金，就是要運用其獨特供應鏈分析選股幫投資人掌握這波AI盛世的巨大成長機會，加上能全天候控制投資組合波動的獨家債券策略，不僅追求強大成長潛力，更要追求讓投資的(報酬/風險) 性價比最大化。

野村全球科技多重資產基金以追求成長的股票為主，但同時輔以能降低波動的投資等級債券，在這樣的配置下才能達到報酬風險比更升級的效果，將波動風險控制在多數投資人更能接受的水準，也才能讓這波追求創新科技成長機會的路走得更長更久。該基金債券部位採用的是獨家的全天候債券策略，也就是根據聯準會升息循環機動配置浮動利率債，以大幅降低利率風險，這樣動態配置才能在完整的經濟與貨幣政策循環中，都達到幫助投組降低波動的效果。