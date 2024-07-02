鴻海、聯發科、世界將除息！買賣時機怎判斷？1細節看「填息、貼息機率」

【文．玩股小博士】

下周多檔好股除權息，除權息日行情好壞，用個股期就能提前預測，舉例：台郡（6269）、瑞儀（6176）、全新（2455）給你聽！

近期進入除權息旺季，而下周一至四更是有許多人盡皆知的好股票將要除權息。

周一（7月1日）：日月光控股(3711)、台泥(1101)、中興電(1513)

周二（7月2日）：聯電(2303)、鴻海(2317)、鴻準(2354)、啟基(6285)

周三（7月3日）：華碩(2357)、中華電(2412)、金寶(2312)

周四（7月4日）：聯發科(2454)、新普(6121)、世界(5347)

而近期有許多「高殖利率」股票除權息當日就貼息，股價甚至跳水大跌，彷彿高殖利率都成了股票除權息日的毒藥，如：5月30日除權息的台郡（6269）、6月24日除權息的瑞儀（6176）。

這些都是除權息當日股價就出現大跳水，但其實我們可以從個股期中看出這些股票除權息當日可能貼息甚至重挫的機率高低，讓我們來先看看台郡（6269）在除權息前一日時現貨及個股期的價格分別為多少。

以上標註的位置為台郡（6269）除權息前一日時的現貨及個股期股價，分別為97.3及95.9，以台郡除權息前一日收盤價計算值利率為5.1%，如此高的殖利率正常來說，投資人都會認為隔日股價容易開高至少填息30%左右，而個股其卻是逆勢出現接近1.5%的逆價差（計算公式：97.3-95.9=1.4，1.4/97.3=1.44），因此我們可以得知市場並不看好台郡除權息的行情，而先從台郡個股期進行了避險，而除權息當日台郡開盤後立即就下跌了超過5%的幅度。

再讓我們來看看瑞儀（6176）除權息前一日的現貨及個股期價格。

以上標註的位置為瑞儀（6176）除權息前一日時的現貨及個股期股價，分別為207及201，以瑞儀除權息前一日收盤價計算值利率為4.8%，而當日收盤價現貨及期貨價差超過6元（計算公式：207-201=6，6/207=2.8%），期貨低於現貨價格非常多，同樣常理來說殖利率高的個股，除權息前一日因為市場通常會認為除權息當日開高機率偏高，而瑞儀個股期通常會高於現貨價格，此時看到了超大的逆價差，對瑞儀除權息的行情預期可想而知！就是不好的，瑞儀除權息當日開盤即大跌超過6%。

看玩了負面的教材，我們也來看看正面的，像是近期6月24日除權息的全新（2455），這檔股票則是在權息前一日，現貨價格低於個股期價格，表示市場看好這檔股票除權息的行情。

以上標註的位置為全新（2455）除權息前一日時的現貨及個股期股價，分別為172.5及174.5（現貨價格低於個股期貨價格），而除權息當日全新也出現了一日填息的情況。

結論：個股期為市場對股票未來行情的期望，通常有高機率可以從現貨與個股期的價差，看出這檔股票後續市場是否持續看好，而應用在除權息日上，甚至有高機率預測除權息日當日開盤行情的好壞。

※本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：你貼息了嗎？教你一招提前看出除權息日「填息&貼息機率」！細節就藏在這裡。