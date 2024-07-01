凱基投信：第3季均衡配置成長股搭配中天期債券

凱基投信表示，展望第3季，股票買成長、債券買收益，但因股市評價面已相對偏高，操作採取定期定額分批布局策略因應高檔震盪，以累積部位掌握後市行情。觀察中長期股市多頭指標，景氣溫和擴張，勞動市場供給缺口持續縮小，但失業率未失控，顯示經濟活動回升，股市中長期主升段可望延續，惟短線受評價面偏高影響，震盪整理機率升高。

因經濟強韌且通膨呈緩步下降趨勢，預期美國聯準會2024年底將啟動「預防性降息」，即降息幅度小、速度緩，預估公債利率環境下行空間有限，呈現區間震盪。由於不預期利率會出現大幅下降，相對高的利率環境仍將持續一段時間，因此股市評價擴張空間有限，整體表現將回歸企業獲利水準。

在此環境下，投資人需留意長天期公債在此環境中與股市相關係數仍高，反而無法達到平衡股票風險的效果，資產選擇建議以成長股搭配具高票息保護的中天期債券均衡配置，才能發揮資產配置效果。

股市方面，高利率環境持續，企業借貸成本壓力居高不下，財務體質較佳的大型企業，不僅抵禦資金成本墊高影響的能力較好，也更有能力兌現業績保持穩定、盈餘高成長、淨利率上揚、高ROE的基本面利多，股價較具表現機會，其中又以全球大型高品質成長股、台灣低波動高股息股、AI趨勢概念股為投資首選，並搭配受惠景氣輪動的企業，產業則可留意資訊科技、通訊服務、非核心消費，以及半導體、金融、工業、REITs。台股受惠AI相關資本支出持續增加，上市櫃企業獲利持續上修且增長強勁，評價面上修可望帶動表現空間，因此建議透過高股息低波動ETF加碼台股。

因預期利率下行空間有限，且各類信用債券利差均呈現收窄情況，可鎖定票息作為債券投資的主要目標。非投資等級債基本面穩健，評等上升家數大過評等下調家數；投資等級債需求強健，預期發債量有放緩跡象，因此在經濟溫和成長、美國聯準會採取預防性降息期間，聚焦中段信評的債券，也就是排除CCC評級的非投資等級債，以及信評為A與BBB的投資等級債，對兼顧違約風險與票息高低更為有利。