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永豐投顧：第2季財報逐漸揭曉 股價將調整

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

7月上旬各公司將公布月營收，研究單位將據此搶先預估半年報，股價在月中就會有明顯調整。永豐投顧表示，就已知的營收資料來看，第2季台股應該有基本面支撐，從數字比較可知，第1季台股上市櫃公司累計營收年增率是5.4%，而4、5兩個月累計營收的年增率大幅跳增到16.4%，從營收的成長率看，台股營運漸入佳境，7月股價調整的幅度有限。

如果以市值前20的公司觀察，4、5月累計營收年成長20%以上的有明顯的產業同質性：AI推動股價的上漲，也表現在營運規模的成長，故預期未來AI題材將貫穿全年。

台股多頭在6月衝上新高價23,406點，市場空頭全面潰敗，但隨後就出現連續回檔，產業面並無明顯變化，主要還是股價走得太快，特別是月中以後有加速上漲噴出的現象，同時台股大幅乖離均線，以23,406點當天計算，季線僅20,981點，乖離率達到11.6%，所以拉回降溫實屬自然。

永豐投顧表示，從另一個角度看，2024年全球股市的表現已經超出一般狀況，今年上半年連續兩季大漲12%以上，所以不能以過去經驗來評估，或許應該回溯過去特別事件經驗。以目前市場對於AI的期待來看，市場熱度與應用想像相當的情況應該可以與30年前的網路興起比擬。

永豐投顧表示，如果以大盤本益比預估，1998年初台股股本益比最高來到35倍，指數約9,000點，但是行情在2,000年2月衝上萬點時，本益比約31倍，如果以1996年至2000年為樣本，本益比的中位數是23.7倍，對照6月25日的22,875點，本益比21.1倍，則台股本益比23.7倍則有上看25,694點的機會。

從技術面看，台股風險升高，不過，AI產業趨勢與應用前景看好，資本市場可能正往大行情發展，可逢低布局，行情樂觀不進場，出現波動才出手。

台股 營收

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