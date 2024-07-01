通膨趨緩有利美國大型成長股 AI 領域將持續受矚目

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，5月美國CPI和PPI數據顯示通膨持續朝聯準會2%目標發展，而隨通膨重回正軌且美國有望實現軟著陸，降息再次成為市場焦點，聯準會有可能在9月開始降息。根據1980年以來的八次歷史經驗，當聯準會開始降息後，美國大型成長股(羅素1000成長指數)平均在未來12個月上漲7.7%，表現優於美國大型價值股(羅素1000價值指數)、中型股(羅素中型股指數)、小型股(羅素2000指數)，此三者分別上漲1%、5.5%、7.3%，值得留意的是，若降息後美國經濟並未衰退，而是實現軟著陸，則美國大型成長股在二次歷史經驗中平均上漲16%，表現最佳，而這似乎預告著未來的發展，美國股市可能延續由大型成長股主導的趨勢。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會最新點陣圖預計2024年內僅會降息1次，低於3月預估的3次，不過，沒有任何官員預計未來還會升息，此外，聯準會官員們預計2025和2026兩年都將降息4次，次數均多於3月預估的3次，顯示整體立場鷹中帶鴿，雖高利率可能還會維持一段時間，但未來可能存在「加速降息」的機會，而通膨數據也支持此一預期，5月CPI和PPI均低於預期，顯示通膨有序降溫，與此同時，近期就業市場數據亦陸續呈現更多放緩跡象，讓聯準會更有理由降息，芝商所FedWatch數據顯示，投資人預計9月和12月均可望降息，而寬鬆的貨幣政策預期也將有利美股中長期表現。

富蘭克林證券投顧表示，AI觸角正逐漸從雲端走向終端，除了用於訓練和推論的巨大AI晶片需求外，愈來愈多企業開始談論AI在工業電腦(IPC)、桌電(PC)、筆電(NB)、智慧型手機、機器人、智慧工廠、車用座艙等終端設備的應用，長遠來看，範圍愈來愈廣泛的AI應用將使需求保持強勁，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、記憶體(包含資料中心用HBM以及PC/手機用DRAM)、水冷設備、電力與電源管理等領域可望持續受惠，而各種終端設備品牌廠與組裝廠、AI應用軟體公司也將受到矚目。根據Factset數據，2024年在標普500指數各類股中，仍以最具AI題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強，均可望成長超過18%，優於整體史坦普500指數的11.3%，而2025年企業獲利也會保持雙位數成長力道，故而美股短線上出現回檔修正並非壞事，反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。