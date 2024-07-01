快訊

聯合報社論／中共懲獨軟硬不得，賴政府卻綁架全民反制

阿彌陀佛！日本展覽淨土宗850年，一睹佛教美術演變

馬克宏凶多吉少！法國會首輪選舉登場 極右國民聯盟34%得票率輾壓對手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股周線翻黑、月季線續收紅 AI 主流趨勢不變

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
今年來台股在AI浪潮推升下，漲勢強勁。示意圖／ingimage
今年來台股在AI浪潮推升下，漲勢強勁。示意圖／ingimage

安聯投信台股團隊表示，今年來台股在AI浪潮推升下，漲勢強勁，上半年台股大漲逾5100點、漲幅28.45%；不但月線連五紅、季線也繳出連三紅成績。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局；但另方面，也隨著相關題材相繼反映，短線累積一定漲幅，在市場步入第三季、等待下一季財報表現與法說展望訊息前，重要權值股和AI主題料將維持區間整理，在資金輪動下，中小型股交投則有望相對比較活絡。

在綠能題材部分，安聯投信台股團隊表示，包括重電、工業等類股亦受惠市場長期看好的綠能長線趨勢與有望帶動相關所需基礎建設需求；短線在評價面拉高與籌碼面等因素干擾下，波動幅度也較大；由於這類題材易受政策消息面影響，故建議可留意近期登場的美國總統大選候選人辯論賽中所可能釋出的政策方向。

安聯投信台股團隊表示，現階段，市場對利率政策逐步鈍化，目光繼續聚焦基本面，以及與AI、先進製程、光通以及重電等具結構性成長的利基性主題。展望後市，持續看好科技股，但今年百花齊放，非科技股也值得關注，例如航運供應鏈吃緊，銅鎳等原物料價格漲價，營建股有獲利及高息支撐，以及綠能、重電等題材。

方向上，安聯投信台股團隊表示，硬體半導體仍將優於軟體，提供相關公司更多評價提升空間，有利台股後市發展。例如，美國GPU大廠推出的GB2000晶片預計7月產出，GB200伺服器大量出貨預計為2025年。目前首波零組件供應商有不少美國公司，但預期進入下波普及階段，台廠將逐漸取得優勢。

AI 台股 美國

延伸閱讀

最強前五月！金融三業狂賺近5000億元 全年再戰巔峰

金融三業前五月獲利4839億刷新紀錄 全年破兆有望

南台灣AI地產熱

指數兩萬三附近整理！ 第三季業績成長股啟動

相關新聞

凱基投信：第3季均衡配置成長股搭配中天期債券

凱基投信表示，展望第3季，股票買成長、債券買收益，但因股市評價面已相對偏高，操作採取定期定額分批布局策略因應高檔震盪，以...

通膨趨緩有利美國大型成長股 AI 領域將持續受矚目

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，5月美國CPI和PPI數據顯示通膨持續朝聯準會2%目標發展，而...

台股周線翻黑、月季線續收紅 AI 主流趨勢不變

安聯投信台股團隊表示，今年來台股在AI浪潮推升下，漲勢強勁，上半年台股大漲逾5100點、漲幅28.45%；不但月線連五紅...

就市論勢／蘋概、能源、航運 聚光

美國總統辯論會後雙方劍拔弩張，但選舉人團制度導致傳統藍州或紅州投票率低，例如民主黨主控的加州，支持川普的人選舉日寧願工作或出遊，共和黨主導的德州，支持拜登選民也不願意投票，造成歷屆總統由贏得搖擺州者勝出，這些搖擺州被稱為紫州，包括密西根、北卡羅來納和賓州等，全國民調支持度沒有意義。

鄭文賢專欄／水冷、HBM4、綠能 商機大

美國經濟從微熱轉為降溫，就業市場趨向平衡，5月消費者物價指數（CPI）、個人消費支出（PCE）年增率緩降，美國聯準會（F...

一周盤前股市解析／奧運概念、生技 可低接

台股上周五（28日）在台積電（2330）、鴻海、聯發科等權值三王領軍，加上法人季底作帳，行情一度大漲237點，但在追價買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。