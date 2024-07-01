就市論勢／蘋概、能源、航運 聚光
盤勢分析
美國總統辯論會後雙方劍拔弩張，但選舉人團制度導致傳統藍州或紅州投票率低，例如民主黨主控的加州，支持川普的人選舉日寧願工作或出遊，共和黨主導的德州，支持拜登選民也不願意投票，造成歷屆總統由贏得搖擺州者勝出，這些搖擺州被稱為紫州，包括密西根、北卡羅來納和賓州等，全國民調支持度沒有意義。
6月中旬起黃仁勳減持輝達4,700萬美元持股，6月20日股價創分拆後天價140美元後回檔，7-8月輝達股價技術面可能進入中期修正，股價自高點下跌20％，因股票分割後急殺低檔接手意願強，震盪整理後突破140美元機率高，也是AI股另一波行情的機會。
投資建議
台股多頭聚焦回檔低點攻防戰，低點守得住，相對強勢股才有意義；如果指數低點沒有強力支撐，7月後強勢股可能補跌。因此，猜最高點對實際投資操作沒有意義，核心焦點是強勢股，漲勢比大盤指數強而回檔修正時間短甚至不修正。
台積電（2330）新任董事長魏哲家直言「AI前景一片美好，只適用在台積電身上」，台積電漲價獲得輝達立刻同意，3奈米製程產能滿到2026年，台積電7月18日法說，市場普遍認為AI GB200晶片第4季大量出貨，台積電股價突破1,000元不是問題，只有美股重挫才可能改變趨勢。
短線操作建議包括台積電供應鏈、AI機器人、蘋果供應鏈、能源概念、航運股。
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