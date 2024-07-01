台股外資放暑假內資掌盤 四大族群受青睞

進入夏季，外資開始陸續放暑假，內資有望接手主導台股盤勢。盤點內資可能偏愛的族群，人工智慧（AI）為主的電子股仍是主流，有AI PC、AI手機、散熱、蘋概等四大族群；非電族群方面可留意指標台股ETF的成分股，金融股、航運股等有望受惠。

外資上周五（28日）雖轉為買超90.7億元，但全周仍站在賣方，累計共賣超台股697.7億元，結帳意味明顯。今年上半年，外資對台股買超金額剩下730億元，但在新興亞股的買超力道仍僅次於南韓。

進入7月，外資法人將陸續放假，不但美股成交趨於清淡，台股的外資買賣超力道也可能減弱，內資影響力可望更明顯。事實上，投信今年上半年買超金額高達3,837億元，金額已遠高於外資買超。

內資買超力道強勁 圖／經濟日報提供

投信上半年大買超，主要驅動力來自於新募台股高股息ETF規模驚人，既有高股息ETF規模也快速成長。元大台灣價值高息今年4月掛牌，目前規模已達1,866億元；統一台灣高息動能目前規模也已達576億元。

高股息ETF的F4成長力道也同樣可觀，都創新高。元大高股息（0056）規模達2,984億元，國泰永續高股息規模2,936億元，蟬聯高股息ETF冠、亞軍。復華台灣科技優息今年規模成長到2,000億元以上，成為2,326億元；群益台灣精選高息規模接連快速突破1,000億元、2,000億元，成為2,225億元。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股重新站上23,000點，多頭格局仍未改變。就籌碼面來看，外資及投信持續買超，可觀察後續買盤力道能否持續。

第一金投顧董事長陳奕光認為，由於目前股市進出多為法人，預期法人在資金有限之下，會將資金集中於少數個股，而這現象未來將愈來愈明顯，所以選股仍以強勢股為主，獲法人青睞族群可望扮演盤勢攻堅要角。

法人指出，在通膨壓力仍存的情況下，資金輪動快速，部分漲多個股幾乎難逃資金提款命運，建議適度獲利了結，勿貿然追高。

【記者崔馨方／台北報導】台股多頭表現強勢，台積電也不遑多讓，雖近期遭三大法人賣超，但股價仍持續驚驚漲，帶動台股居高不墜。市場仍看好台積電受惠AI趨勢、先進製程、蘋果訂單等利多，整體前景亮眼。

台積電6月股價勁揚17.6%、大漲145元。不過，觀察6月三大法人進出，台積電遭賣超7,727張，近十日更賣超逾2萬張，但近十日股價不跌反漲4.7%。

台積電股價表現與法人進出不同，主因獲得內資力挺，尤其政府銀彈及市場主力等兩大買家。其中八大公股行庫6月買超台積電58.79億元、市場主力如虎尾幫、嘉義醫生幫等共買超逾10億元，成為推升股價勁揚的背後藏鏡人。