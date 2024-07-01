台股下一波雙行情撐腰 短線有望再戰高點

台股上半年強漲28.4%，在全球主要股市指數中，漲幅僅次於費城半導體指數的31%。投顧法人指出，時間進入下半年，美股及台股財報季緊接展開，台股的重量級法說會首推7月登場的台積電（2330）法說會，將是引領行情關鍵，預料大盤在法說會、除權息兩大行情撐場下，短線有望再戰高點。

台股上周五（28日）重回23,000點，離歷史高點不到400點，雖周線收黑，但月線仍連五紅、季線連三紅，並且創造歷年最佳6月、第2季及上半年的優異紀錄，令投資人信心大振。

依歷史經驗，台股通常在第3季高檔震盪，到第4季再震盪向上搶攻下半年高點。不過，由於今年台股第2季淡季不淡，反而意外強勢，法人對第3季也不敢看淡。

台股上半年大漲，台積電是最大功臣。今年上半年，台積電ADR狂漲67.1%，推升費半指數大漲。群益投顧總經理范振鴻指出，台股指數與費半指數高度相關；在台積電ADR沒有大跌前，台股就仍有多頭可期，21,000點可望成為下檔支撐，並進一步挑戰歷史高點23,406點。而台積電ADR上周五再漲1.2%，收在173.81美元。

范振鴻表示，AI需求大，台積電受惠於技術優勢，成長動能遠超過產業成長，目前市場已反映台積電2025年的利多，接下來應該再反映2026年的利多，投資人宜密切注意台積電本月法說釋出的公司及產業展望。

今年以來，內外資法人通常在台積電法說前後調高台積電目標價，外資尤其明顯。因此，近期投資人可注意外資目標價的變動。如果密集調高，有助鼓舞投資人士氣，也有利資金持續注入市場。

除台積電法說會外，7月起也進入除權息旺季。統計顯示，單是7月，台積電、聯發科等配發現金股利金額接近7,000億元。法人認為，除權息雖然會讓大盤點數蒸發，但在多頭時期，有機會激勵買盤參與除權息、股息再投入市場機率增高。台新投顧副總黃文清指出，第3季台股仍可望震盪走高，逢回反而是布局強勢股的良好時機。

凱基投顧董事長朱晏民表示，下一個財報季又將展開。雖然AI前景看好，但有些次產業的成長力道可能還未明顯復甦，年成長率可能低於第1季。由於指數已在高檔，對於利空可能更敏感。不過，大盤漲多，適度拉回是好事，投資人可以進行防禦型操作。