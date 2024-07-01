一周盤前股市解析／奧運概念、生技 可低接

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（28日）在台積電（2330）、鴻海、聯發科等權值三王領軍，加上法人季底作帳，行情一度大漲237點，但在追價買盤乏力下，指數終場上漲126點、收在23,032點。

永豐投信投研團隊指出，台股行情一度創新高後，因月K值已達90以上，明顯過熱，與季線乖離也達10%，短線出現震盪走勢，在下檔22,500點未再次失守前，對後市不宜太過悲觀。

統一投顧協理陳晏平認為，台股中長線仍屬偏多，建議壓回可擇優布局，選股聚焦航空及觀光、重電綠能、奧運概念、生技類股、半導體先進製程、AI PC概念、蘋概、高殖利率族群。

第一金投顧協理黃奕銓表示，下半年進入電子旺季、蘋果第3季新品發表會、輝達AI新品上市等，供應鏈備貨有利營運增長，選股回歸基本面，尋找財報表現佳、高成長型、高殖利率保護、虧轉盈等個股，類股關注半導體、AI相關、IC設計、機器人、水冷散熱、蘋概股、PC、NB及光通訊等，非電關注綠能環保、重電、觀光、特化、散裝、生技醫療、隱形眼鏡等。

台股 生技類股 高殖利率

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