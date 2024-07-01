一周盤前股市解析／奧運概念、生技 可低接
台股上周五（28日）在台積電（2330）、鴻海、聯發科等權值三王領軍，加上法人季底作帳，行情一度大漲237點，但在追價買盤乏力下，指數終場上漲126點、收在23,032點。
永豐投信投研團隊指出，台股行情一度創新高後，因月K值已達90以上，明顯過熱，與季線乖離也達10%，短線出現震盪走勢，在下檔22,500點未再次失守前，對後市不宜太過悲觀。
統一投顧協理陳晏平認為，台股中長線仍屬偏多，建議壓回可擇優布局，選股聚焦航空及觀光、重電綠能、奧運概念、生技類股、半導體先進製程、AI PC概念、蘋概、高殖利率族群。
第一金投顧協理黃奕銓表示，下半年進入電子旺季、蘋果第3季新品發表會、輝達AI新品上市等，供應鏈備貨有利營運增長，選股回歸基本面，尋找財報表現佳、高成長型、高殖利率保護、虧轉盈等個股，類股關注半導體、AI相關、IC設計、機器人、水冷散熱、蘋概股、PC、NB及光通訊等，非電關注綠能環保、重電、觀光、特化、散裝、生技醫療、隱形眼鏡等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言