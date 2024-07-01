一周盤前股市解析／奧運概念、生技 可低接

美國總統辯論會後雙方劍拔弩張，但選舉人團制度導致傳統藍州或紅州投票率低，例如民主黨主控的加州，支持川普的人選舉日寧願工作或出遊，共和黨主導的德州，支持拜登選民也不願意投票，造成歷屆總統由贏得搖擺州者勝出，這些搖擺州被稱為紫州，包括密西根、北卡羅來納和賓州等，全國民調支持度沒有意義。

2024-07-01 03:00