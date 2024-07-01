鄭文賢專欄／水冷、HBM4、綠能 商機大

美國經濟從微熱轉為降溫，就業市場趨向平衡，5月消費者物價指數（CPI）、個人消費支出（PCE）年增率緩降，美國聯準會（Fed）今年可望降息2碼，降息氛圍仍存。然近期Fed委員對降息時點不鬆口，傾向維持高利率更長時間，引發股市追漲動能受限，投資人持續關注7月5日、11日公布的非農、CPI以得到Fed何時降息進一步證據。

另外，美國科技大老紛紛賣股、季底投資組合重新平衡，引發以科技股為重的台股及美股都出現漲多回檔狀況，且主要集中在強勢的AI類股。然綜觀市場訊息，科技股並沒有重大利空，唯一解釋就是股價先前已過度樂觀的反應了市場的預期，在漲多之後出現的拉回修正，過熱修正完後未來行情仍可期待。

台股先前最強勢的台積電（2330）及鴻海股價仍維持高檔，不過，其它先前強勢的AI類股如組裝廠廣達、緯創、緯穎，散熱的奇鋐、雙鴻等都出現明顯轉弱，代表台股目前也正在進行評價調整。由歷史經驗，第3季經常是台股出現明顯修正的季度，需至第4季才會重啟作夢行情，因此本段評價調整可能還會持續一段時間。

另外，Fed利率政策仍是影響市場的重要因素。雖然6月的利率會議Fed下調今年降息幅度預期由3碼降至1碼，但上調明年的降息碼數到4碼，且否定升息的路，再度給予股市投資者信心，不過，鷹派理事鮑曼已喊出今年不降息，甚至支持升息，因此是否降息，就要視屆時的狀況而定了。

產業方面，雖然部分AI類股的股價進入調整期，不過，因輝達（NVIDIA）新伺服器GB200第4季開始拉貨，業績動能將開始展現。由於輝達未來對於新平台的升級加快速度，明年推出Blackwell Ultra，2026年再推出新一代Rubin平台，既有的供應鏈可能很快就會面臨新供應商的挑戰，因此對新加入者來說才是全新的商機。

另外，也可留意新規格的升級，如水冷、HBM4等，會讓原有零組件的產值大幅度的提升，對於市場資金的吸引力也相對較高。

另一個展望相對明確的為低軌衛星產業。由於SpaceX成功發射並回收Starship火箭，為全球首款可完全重複使用的火箭，讓衛星發射跨入一個新的里程碑，未來發射的衛星單位成本將可大幅降低90%，有助於衛星產業的快速發展。

另外，Amazon旗下的Kuiper今年也將發射超過300顆衛星，並於2026年前發射超過1,600顆衛星；台灣也自行投入研發打造國家太空隊，投入金額超過650億元，為政府五大信賴產業之一。近期國內相關的供應鏈也都不約而同表示，今年明確看到低軌衛星的出貨開始進入大幅成長，為AI以外成長動能最明確的產業。

非電子部分，則可持續留意能源及綠能產業。由於台灣核三廠的一號機預計將於7月27日除役，目前正值進入夏季用電的高峰期，缺電的議題有可能再度浮上檯面。

其次，包括輝達、微軟、Meta、Google都規劃在台灣要新增資料中心及研發中心，對於綠電的採購需求將大幅度的提升，政府勢必要加速綠能包括太陽能及風電的建設。由於目前缺電已成為全球的趨勢，相關商機更不僅只於台灣，值得長期關注。

（作者是元富投顧總經理）