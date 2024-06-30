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台股站上23000點 法人：留意盤面存在強弱分歧現象

中央社／ 台北30日電

台股28日收在23032.25點，上漲126.27點，漲幅0.55%，成交值新台幣4359.06億元。投顧表示，電子產業旺季即將到來，電子權值股與中小型股或是電子、金融與傳產類股間維持相互輪動，仍須留意盤面存在強弱分歧現象。

凱基投顧指出，就短線走勢而言，上週四大盤創下23406點歷史新高後，開始出現漲多拉回走勢，上週二盤中一度跌至22503點，不過近日跌幅迅速收斂，週五收盤已彈升至23032點，顯示盤勢呈現弱中透強的現象。

可優先關注短線回檔拉出中長紅轉強收復短期均線，或是維持沿著短線均線上漲相關強勢股的表現。

日盛投信台股投資研究團隊表示，今年5月以來公布的經濟數據指向美國經濟成長有降溫跡象，給予聯準會於下半年預防性降息的空間，市場預期美股投資情緒將更仰賴基本面，這也關乎牛市持續性。下半年股市反映經濟優於預期的力道，將逐步弱化，並需要更佳的營收獲利推動。

國發會27日發布最新景氣概況，5月景氣對策信號綜合判斷分數35分，與4月持平，景氣燈號連續亮出今年來第二顆黃紅燈，內外需穩定擴張。而受惠AI等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口亦維持綠燈，加以領先及同時指標續上升，國內景氣持續回溫。

日盛投信台股投資研究團隊指出，下半年進入電子旺季、蘋果新品發表會、NVIDIA AI新品上市等，供應鏈備貨有利營運增長，相關AI、蘋果等概念股及供應鏈續任盤面要角。

AI Server供應鏈也開始進入出貨旺季，需求動能已有好轉，AI伺服器GPU供應不足問題正在緩解。

AI 台股 景氣燈號

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