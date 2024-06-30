台股上半年創高大功臣！投信買超達3837億 比外資更給力

台股上半年結束，指數收在歷史高點的23,000點之上，上半年大漲5,101點、漲幅28.4%，超越去年全年漲幅，表現相當亮眼。不過，和過往寫高峰都由外資攻堅幫忙的狀況不同，據統計，今年上半年外資買超僅730億元，投信卻買超達3,837億元，較外資逾5倍，成為今年台股創高的最大推手。

台股上周五（ 28日）收周、月、季及半年線，終場收在23,032點，整個6月勁揚1,858點，寫今年單月最強表現，月線連五紅；而第2季走揚2,737點，季增15.7%；總計上半年大漲5,101點、漲幅28.4%，超越去年全年漲幅。6月‧第2季及上半年的成績亮麗。

據統計，三大法人第2季合計賣超127億元，其中外資賣超641.9億元，投信大買1,666.6億元，自營商賣超1,152億元，只有投信站在買方；累計上半年三大法合計買超3,065億元，其中外資買超730億元，投信買超3,837億元，自營商大賣1,502億元。三大法人比起第1季買超達2,938億元，近三千億的水準，台股在第2季改寫新高下，三大法人整體是居高思危的站在賣方，第2季只剩投信力挺台股，是這波站上23,000點的主力部隊。

以6月份的數據觀察，三大法人合計買超150億元，其中投信就大買601億元，外資僅小幅買超35億元，與5月份外資與投信分別買超817億元與517億元的情況有所落差，內資季底作帳效應也是助攻台股的主要原因之一。