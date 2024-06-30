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高息成長股八悍將出列 重量級ETF押寶...有望跟著賺

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台灣高股息市場火熱，吸引高盛證券罕見對此發布分析報告。 聯合報系資料照
台灣高股息市場火熱，吸引高盛證券罕見對此發布分析報告。 聯合報系資料照

台灣高股息市場火熱，吸引高盛證券罕見對此發布分析報告，指出台股大漲後，雖然股息殖利率下滑，但部分高股息個股有成長性保護，兼具高股息特色將持續吸引資金流入，點名華碩（2357）、京元電（2449）、仁寶（2324）等八檔股票。

對應目前規模千億以上的高股息ETF，以元大高股息占六檔最高，其次為元大台灣價值高息的四檔。

高股息ETF持有八檔個股狀況 圖／經濟日報提供
高股息ETF持有八檔個股狀況 圖／經濟日報提供

高盛分析台灣高股息ETF發展，表達對於資金持續流入的正面預期，尤其看好成長型高股息標的，定義為「未來12個月股息殖利率最高，且2023至2024年股息呈正成長」。在結合高股息與成長因子下，除了於大盤震盪時可望有超額報酬，若進入全球處於景氣復甦而美國啟動降息階段，該組合因子的報酬率亦為各類型前茅。

報告點名的八檔股票分別是華碩、京元電、仁寶、力成、緯創、貿聯-KY、鈊象、中美晶。法人指出，該外資報告點名的八檔台股，預估2024年、2025年平均EPS成長幅度分別為31%、20%，每股股息（Dividend Per Share）成長幅度亦有28%、26%。

以華碩為例，以2024年股息成長預估，殖利率將提高至5%，因此面對成長型高股息標的，宜採預估殖利率方式選股，更有機會反映成長兼領股息。

以五檔規模千億以上高股息ETF成分股來看，元大高股息持有華碩、京元電、仁寶、力成、緯創、貿聯-KY六檔最多；其次元大台灣價值高息的四檔；復華台灣科技優息有三檔、國泰永續高股息和群益台灣精選高息涵蓋兩檔。

華碩 高股息

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