台股擂台／張貽程Q2賺18% 連二季奪冠
本報台股擂台上周五結算第2季比賽成果（比賽期間為3月29日到6月28日），「外資王牌」張貽程以18.4%的報酬，蟬聯季冠軍，打敗同期間大盤13.4%的漲幅表現。這是他第1季首度奪冠後，第2季再度奪冠。新一季賽事同日起跑。
對於連兩季拿下冠軍，他開心表示「初登場就二連霸，謝謝大家支持」。操作步調上，他擅長跳脫框架、領先市場思考，運用曾在大型美系外資交易室的經驗，想好下一步資金流向，搭上題材熱度和買盤力道來創造績效，數次精準的判斷和配置拿捏，在第2季類股快速輪動情況下，採取穩健布局策略因應。
加權指數3月29日收20,294點，6月28日收23,032點，第2季總計上漲13.4%、2,737點。
展望後市，張貽程分析，台股6月收月、季、半年線成果亮眼，尤其最後一周指數整理有利第3季開局，外資期貨空單口數可能隨經濟事件塵埃落定回補，台股下半年行情持續看多不變。
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