台股擂台／張貽程Q2賺18% 連二季奪冠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股擂台參賽者成績 圖／經濟日報提供
台股擂台參賽者成績 圖／經濟日報提供

本報台股擂台上周五結算第2季比賽成果（比賽期間為3月29日到6月28日），「外資王牌」張貽程以18.4%的報酬，蟬聯季冠軍，打敗同期間大盤13.4%的漲幅表現。這是他第1季首度奪冠後，第2季再度奪冠。新一季賽事同日起跑。

對於連兩季拿下冠軍，他開心表示「初登場就二連霸，謝謝大家支持」。操作步調上，他擅長跳脫框架、領先市場思考，運用曾在大型美系外資交易室的經驗，想好下一步資金流向，搭上題材熱度和買盤力道來創造績效，數次精準的判斷和配置拿捏，在第2季類股快速輪動情況下，採取穩健布局策略因應。

加權指數3月29日收20,294點，6月28日收23,032點，第2季總計上漲13.4%、2,737點。

展望後市，張貽程分析，台股6月收月、季、半年線成果亮眼，尤其最後一周指數整理有利第3季開局，外資期貨空單口數可能隨經濟事件塵埃落定回補，台股下半年行情持續看多不變。

台股 外資

延伸閱讀

代銷雙雄：房市榮景會持續 量價齊揚格局還沒到頂

AI、半導體題材 有看頭

上半年台股ETF績效出爐 科技獨占鰲頭

上半年ETF換股三檔壓軸登場 引領台股月月配風潮的00929換這些股

相關新聞

高息成長股八悍將出列 重量級ETF押寶...有望跟著賺

台灣高股息市場火熱，吸引高盛證券罕見對此發布分析報告，指出台股大漲後，雖然股息殖利率下滑，但部分高股息個股有成長性保護，...

台股擂台／張貽程Q2賺18% 連二季奪冠

本報台股擂台上周五結算第2季比賽成果（比賽期間為3月29日到6月28日），「外資王牌」張貽程以18.4%的報酬，蟬聯季冠...

台股6月超旺 勁揚1,858點 單月市值大漲6兆元

台股看回不回，加權指數昨（28）日在外資由賣轉買，點火台積電等電子權值股下，權王早盤即由黑翻紅，引領台股終場大漲126點...

台股7月天 三利多助攻 指數有望震盪盤堅

時序即將邁入7月。展望台股後市，綜合多位市場專家看法，台股目前擁軋空、技術面多頭、期現貨逆價差縮減等三大利多，預期行情將...

一周熱門零股／台積人氣旺 連三周奪冠

台股本月勁揚，昨（28）日收高順利站上所有均線，持續維持多頭動能。其中富邦台50（006208）、台新永續高息中小，入榜...

就市論勢／航運、營建、綠能 題材熱

台股昨（28）日開低走高，終場漲126點，收23,032點，周線終止連三紅。上半年台股大漲28.4%；月線連五紅、季線連三紅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。