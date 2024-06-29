台股上半年狂漲5101點 投資專家分析下半年走勢

在台積電、鴻海等龍頭權值股領軍下，28日集中市場指數上漲126.27點，收在23032.25點。統計台股今年上半年狂漲5101.44點，漲幅高達28.4%，在全球主要指數中漲幅僅次於費城半導體指數。

展望下半年，包括國泰投信董事長張錫、群益投顧總經理范振鴻、凱基投顧董事長朱晏民等3位投資專家有志一同認為，台股短線乖離過大，第3季指數需提防拉回風險，但台股基本面良好，整體多頭格局不變，第4季有機會重啟攻勢。

張錫分析，第3季過去都是台股傳統旺季，但現在輝達（NVIDIA）取代蘋果，成為台股新指標，可能打亂淡旺季節奏。

張錫認為，漲多就是最大的利空，他預期第3季台股將修正，不過AI是長線大趨勢，輝達新一代的AI伺服器GB200預計第4季開始出貨，有望帶旺台股今年底及明年行情。

范振鴻分析，這波台股上漲主要由台積電、鴻海等權值股領軍，台積電股價從年初的新台幣593元最高漲到984元，鴻海也從104.5元最高漲到217.5元。來到這個位置，需要整理一下，尤其台積電準備挑戰1000元的重要整數關卡，短線預料震盪。另外第3季上市櫃公司將密集除權息，也會影響集中市場指數約600點。

不過范振鴻認為，台灣是AI核心，台股持續上演資金行情，整體多頭格局不變。他指出，台積電現在獨霸全球半導體代工產業，加上台灣現在是全世界唯一能把AI供應鏈上中下游串起來的市場，錢不斷進來，指數高點已經很難預測。

朱晏民觀察，台股頻創新高，但「只有AI好，其他都不好」，整個市場有點失衡。他認為AI雖好，但目前供應鏈評價已充分反映成長潛力，推升台股本益比來到歷史高檔區，可能限縮第3季指數表現，得嚴防回調風險。

但朱晏民仍認為，AI仍具長線投資價值，尤其他看好AI題材從雲端AI轉到邊緣AI，包括AI PC，以及蘋果最近發表全新的Apple Intelligence功能，由於蘋果iPhone手機已連續3年出貨衰退，現在iPhone將導入新AI功能，有機會引爆新一波換機潮，國內蘋概股將受惠。