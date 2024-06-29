台股6月超旺 勁揚1,858點 單月市值大漲6兆元

台股看回不回，加權指數昨（28）日在外資由賣轉買，點火台積電（2330）等電子權值股下，權王早盤即由黑翻紅，引領台股終場大漲126點收23,032點，重新站回23,000點關卡；大盤昨同時收日、周、月、季、半年線，除周線外均收紅，寫下歷年最強6月、第2季、上半年度的好表現，單月市值更大增6兆元。

台股昨日開低走高，在外資法人轉賣為買、買超90.7億元，點火台積電、廣達等電子權值股加持下，加上聯發科、鴻海也收紅上漲，推升指數大漲百餘點收市，成交量略降至4,484億元。

台股觀盤重點與下周展望 圖／經濟日報提供

台股本周下跌221點，連三紅止步；6月勁揚1,858點，漲幅8.7%，月線連五紅，為歷年最強6月、史上第四強單月表現（次於1990年1月的2,430點、2022年11月的1,929點、1989年5月的1,898點），單月台股市值由5月底的67.6億元增加至73.6億元，單月市值增加6兆元，增幅8.8%。

第2季指數大漲2,737點，歷年最強第2季表現、史上第三強單季表現（次於1988年第3季3,556點、1987年第3季2,810點）；上半年勁揚5,101點，歷年最強上半年表現。

今年以來台股一路驚驚漲、看回不回，累計上半年漲幅28.4%，在全球主要指數中，僅次於費城半導體指數的29.8%，已超越去年全年漲幅26.8%，亞股中排名第一。

昨日盤面個股及類股均漲多跌少，19大類股中，玻陶類股大漲2.1%最強，橡膠跌0.7%最弱。千金股同樣漲多跌少，其中以弘塑漲7.5%最亮眼；不過穎崴收黑、川湖平盤，檔數減至16檔，主因亞德客-KY下跌52元收988元，跌出千金行列。

法人動向上，集中市場三大法人合計買超90.2億元，由賣轉買。其中，外資終止連五賣，轉為買超90.7億元；投信連四買後轉為賣超7.7億元，季底作帳告終；自營商買超7.2億元，由賣轉買。八大公股行庫逢高調節、賣超36.9億元，終止連五買。