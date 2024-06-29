台股7月天 三利多助攻 指數有望震盪盤堅

時序即將邁入7月。展望台股後市，綜合多位市場專家看法，台股目前擁軋空、技術面多頭、期現貨逆價差縮減等三大利多，預期行情將震盪盤堅。

上半年加權指數點位收在23,032點，距離前波高點的23,406點，僅相差約374點或1.62%，在距離差距不大下，市場專家預期，不排除指數將再改寫歷史新猷。

台股7月三大利多 圖／經濟日報提供

綜合第一金（2892）投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等三大市場名師的觀點，雖然對於短線的7月指數走勢看法不一，但都不認為台股會大幅拉回，指數可能震盪整理，但這不是對行情看空，只是不似上半年飆漲，而是進入緩升階段，且對於台股下半年行情，整體都持續樂觀看多。

相關市場名師認為，7月台股仍擁三大利多，使得行情並不看淡，加上距離歷史新高的差距不大，仍有機會走出震盪盤堅格局，甚至不排除指數再改寫歷史新猷。

三大利多分別是：一、台股軋空行情再起：台股自6月20日攀登歷史新高後，即呈現融資不斷走揚、融券空單持續下降的態勢，近來指數又止穩上漲，使得台股軋空行情正在上演。

此外，外資第2季以來，賣超台股641億餘元，且期貨未平倉淨空單，更早已突破2萬口的多空警戒線，最新數據更進一步攀高到2.6萬口，居2022年2月8日以來新高。一旦指數持續走揚，外資認錯回補的期現貨買盤，更將推升行情加速上衝。

二、指數重回所有均線之上：本周市場多空短兵相接、交戰激烈，不過多頭仍力守10日均線不破，昨（28）日更一舉收上所有均線之上，顯示多頭蓄勢攻高的企圖心相當強烈。反映在技術指標方面，雖然KD指標中的K值與D值仍持續向下修正，不過開口卻已轉向收斂，顯示後市行情仍有偏多的可能。

三、股期雙市逆價差快速縮減：本周市場氛圍曾一度大舉偏空，使得股期雙市逆價差一度衝上132.9點，後則逐步收斂，昨日更是大舉縮減至49.2點，顯示多頭勢力正逐步擴張增強。

李秀利認為，指標股法說會、美股財報、生技月等題材不斷下，對於台股7月行情仍將強勢看待，預期有機會改寫歷史新高；黃文清認為，資金將轉往中小型股，在大型股扮演穩盤角色下，短線指數將以震盪盤堅看待。