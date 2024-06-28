證交所課程廣受好評 上半年法規宣導目標超額達成

2024年度證券商從業人員法規及業務宣導課程，28日在台北君悅酒店歷經長達3小時雙向意見交流後，順利落下帷幕。宣導會場除有來自證券業的稽核與法遵人員熱情參與外，也有位居第一線與客戶直接面對面，負責處理日常徵信、受託等業務的從業人員共襄盛舉，現場聚集近200人。

在前後近一個月的時間，臺灣證券交易所專業宣導團隊腳步遍及台灣各大城市，馬不停蹄巡迴開講後，終於達成上半年度1,500人次的預計宣導目標。此時此刻，成員們終得以稍事喘息，並許諾業界下半年度期待再相會的約定。

2024年5月起，即已鳴槍起跑的上半年法規宣導議程規劃，共分為三梯次舉辦，第一梯次以台中市作為首站；其次則為科技業群聚、年輕族群比率極高的新竹市。第二梯次於6月上旬起開辦，專業宣導團隊轉赴台南市及高雄市，積極服務當地業者，甚獲好評。第三梯次原本預計於6月下旬，始返回台北市連續開講四場，但因報名人數爆棚，為期符合眾多向隅者的期待，證交所長期負責規劃此項業務的券商輔導部，幾經折衝最終決定排除萬難，加碼於6月11日挑選艾麗希爾頓格芮精選酒店，斥資增開上下午共兩場次，也使得上半度免費法規宣導課程總場次，一口氣就暴增25％至10場。

今年上半年證券商從業人員法規宣導課程所涵蓋範圍，主要為金管會證券期貨局就政策面的闡釋，由證券商管理組派員講述「近期業務開放重點及法規說明」，內容包括鬆綁業務範圍、法規修正、資訊安全、高齡客戶保護及防範金融詐騙等。至於證交所部分，則由券商輔導部與交易部，分別派出資深同仁，輪流介紹「常見業務缺失暨案例分享」、「證券商資安作業說明」、「證券商管理規章增修說明」，及「近期交易相關制度變革重點說明」等業務注意事項。

先前受限於疫情等因素，證交所已連續數年，被迫縮減證券商從業人員法規宣導的辦理規模，今年起則為配合政府金融革新的腳步，以及金管會彭主委上任後有關法規調適、金融科技創新發展等政策宣示，證交所遂決定恢復疫情前的辦理規模，採上下半年分階段舉辦。除第2季以辦理完竣的部分外，也將於今年第4季，再接再厲推廣一系列的法規說明活動，以提升宣導頻率與效能，並強化整體證券市場的動能與韌性，力求推動金融服務創新轉型。

尤其讓證券業者直呼揪感心的部分，在於從2023年起，證交所即因應當地證券業者需求，延伸服務範圍，特於新竹市加開專場，方便以科學園區高資產客戶為業務推展重點的在地證券商，得以就近派出代表全程參與討論。此舉更收獲意想不到的效果，同時嘉惠附近周遭區域，形成漣漪效應，讓地處台北以南、台中以北之間的諸多業者，均得以視情況選擇距離相對較近的會場，不但有利於出席業者節約旅費及時間成本，減緩旅途舟車勞頓之苦，更有利於降低長途使用交通工具所產生的累積碳排量。

按現行規定證券商，初階人員、進階人員、中階主管在職訓練時數，為至少每三年15小時，其中包含法規訓練課程。除由中華民國證券商業同業公會辦理在職訓練課程外，證券商從業人員也可參加由證交所或證券周邊單位協助辦理的法規及業務宣導課程，但可抵扣時數以3小時為限。如參酌證交所截至目前為止，上、下半年個別全國分區密集推動，每半年辦理場次約8-10場的盛況，預計全年度有超過3,000人次在職人員受惠，可謂績效斐然。