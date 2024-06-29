一周熱門零股／台積人氣旺 連三周奪冠

台股本月勁揚，昨（28）日收高順利站上所有均線，持續維持多頭動能。其中富邦台50（006208）、台新永續高息中小，入榜本周零股交易前十強。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：台積電、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、鴻海、國泰永續高股息、元大台灣高息低波、富邦台50、元大高股息、元大台灣50、台新永續高息中小，交易量289萬至1,120萬股不等。

台積電連續三周蟬聯熱門零股冠軍，也是唯一零股交易量突破千萬股的標的，台積電在未來AI、高效能運算（HPC）領域將成主要受惠者，加上3奈米技術提升，在先進製程晶圓代工方面居世界霸主，前景亮眼。

在下半年選股上，PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼認為，AI投資趨勢確立，包括AI與半導體都可納入中長期投資主軸，先進封裝相關亦可持續追蹤，市場期待的邊緣AI運用在手機、NB等題材，可望在換機潮帶動下持續發酵。