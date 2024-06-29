ETN趨勢導航／元大上櫃ESG高息N 帶勁

輝達（NVIDIA）股價漲多熄火，台股本周跟進費半指數修正，回測10日線關卡，內資控盤的櫃買市場表現相對亮麗，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大上櫃ESG高息N（020035）單周上漲1.52%，拔得頭籌。

隨AI話題稍歇、輝達高層賣股消息壓抑多頭氣勢，美半導體股陷入整理，台股順勢修正技術面乖離，內資為主的中小型趁權值股休息，紛紛出面表態，統計集中市場單周跌221點或0.95%，終止連三紅，櫃買市場周線漲2.59點或0.95%，連七紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周僅三檔收紅，以元大上櫃ESG高息N單周漲幅達1.52%居冠，第二、三名為元大上櫃ESG龍頭N、元大上櫃ESG成長N，漲幅分別為0.90%、0.64%。