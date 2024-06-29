就市論勢／航運、營建、綠能 題材熱

盤勢分析

台股昨（28）日開低走高，終場漲126點，收23,032點，周線終止連三紅。上半年台股大漲28.4%；月線連五紅、季線連三紅。

市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局；另一方面，隨相關題材陸續反映，短線累積一定漲幅，在市場步入第3季、等待下一季財報表現與法說展望訊息前，重要權值股和AI主題料將維持區間整理格局，在資金輪動下，中小型股交投有望相對比較活絡。

綠能題材部分，包括重電、工業等類股，亦受惠市場長期看好綠能長線趨勢、與有望帶動相關所需基礎建設需求；短線在評價面拉高與籌碼面等因素干擾下，波動幅度也較大。

投資建議

市場對利率政策逐步鈍化，聚焦基本面，及與AI、先進製程、光通訊及重電等具結構性成長利基主題。展望後市，續看好科技股，但今年百花齊放，非科技股也值得關注，例如航運供應鏈吃緊，銅鎳等原物料價格上漲，營建股有獲利及高息支撐，及綠能、重電等題材。

方向上，半導體硬體仍將優於軟體，提供相關公司更多評價提升空間，有利台股後市發展。