大摩路演總結「八大議題」最受矚 按讚台積電等八檔台系供應鏈

摩根士丹利證券（大摩）近期在亞洲多地展開大規模路演（Roadshow），與超過逾百位大型機構投資人會面。在台系供應鏈方面，大摩按讚台積電（2330）、聯發科、世芯-KY、創意等八檔個股，均給予「優於大盤」評級。

根據客戶反饋，大摩總結亞洲機構投資人最關注的八大議題，包括：中國大陸AI需求、中國大陸AI智慧機、輝達（NVIDIA）GPU測試時間、AI PC半導體、利基型記憶體價格、中國大陸晶圓廠設備（WFE）與成熟製程、類比IC產業，及特殊應用IC產業（ASIC）。

對於台系電子供應鏈，大摩按讚台積電、聯發科、聯電、世芯、創意、祥碩、義隆電、京元電等八檔個股，均給予「優於大盤」評級；群聯、日月光投控等均「中立」；南亞科、矽力等則「劣於大盤」。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電、SK海力士、輝達是機構投資人的主要持股與焦點，但台積電相較歷史平均的高估值，仍是不少人的合理擔憂。反觀，中國大陸在AI領域的發展趨勢，成為極具潛力的投資議題。

在中國大陸AI需求方面，詹家鴻認為成長前景可期。目前中國大陸主要的超大規模雲服務商（Hyperscalers）傾向遵守出口管制規定，並購買NVIDIA的H20晶片進行AI運算，今年出貨量可能達100萬台，相關生產商包括台積電、京元電子。

中國大陸AI智慧機市場，華為自研的910B AI GPU晶片性能僅達A100水準，若沒有政府支持補貼，需求可能不會強勁；而聯發科預計第3季末推出搭載AI功能的天璣9400晶片，日後技術整合與中國大陸市場分額，將是觀察焦點。

此外，輝達Blackwell AI GPU需要2-3倍的測試時間。台系供應鏈上，京元電子願意投入更多資本支出，預計今年第4季及2025年的盈利將優於市場預期。

聯電在2024年下半年不提高晶圓價格；台積電在先進製程的價格，已確認對輝達4奈米製程實施10%上漲；蘋果對3奈米製程則不實施漲價，其他公司的決策將於9月或10月公布。

詹家鴻總結的其它重點還包括：AI PC半導體偏好WoA（Windows on ARM）和AMD（超微）代理，NVIDIA和聯發科為WoA合作設計晶片，樣品可能會在今年底推出，將適用於2025年推出的AI PC。

ASIC晶片方面，台灣製造商、中國大陸設計公司等全球大規模運營商的需求依然強勁，尤其聯發科或博通在Google的3奈米張量處理器（TPU）項目的訂單分配值得關注，前景亮眼。